Olay, akşam saatlerinde Muratlı Organize Sanayi Bölgesi Arıtma Tesisi yanındaki derede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hayvanlarını otlatmak üzere yeşil alanlara çıkaran bir kişi, derede bir erkek cesedi ile karşılaştı. Durumu hemen güvenlik güçlerine ihbar ederek, olay yerine gelen polis ekiplerine cesedi bulduğu yeri de gösterdi.

İlk incelemelere göre, cesedin iş kıyafetleri üzerinde bulunan 35-40 yaşlarında bir erkeğe sahip olduğu belirlendi. Alan güvenlik şeridiyle kapatıldı. Olay yerine Tekirdağ Olay Yeri İnceleme ekipleri ve Muratlı Cumhuriyet Savcısı Tayyip Taşdelen de gelerek ceset üzerinde incelemelerde bulundu.

İncelemenin ardından dereden çıkarılan erkek cesedi morga kaldırıldı. Şahsın ölüm sebebinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.