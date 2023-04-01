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Deniz Derin Sorguç, 20-24 Mart 2023 TYF Yelken Ligi Formula Kite U21 Şampiyonasında U21 Türkiye İkincisi olarak Formula Kite U21 Millî Takımına seçildi. 25-29 Mayıs 2023 tarihleri arasında İtalya’da yapılacak U21 Gençler Avrupa Şampiyonası ve 20-24 Temmuz 2023 tarihleri arasında İtalya’da yapılacak U21 Gençler Dünya Şampiyonasına katılmaya hak kazanan millî sporcumuz, heyecanla yarışları bekliyor.

AKUT Spor Kulübü’nün genç sporcularından Derin Deniz Sorguç'un Yelken-Formula Kite branşında Avrupa ve Dünya şampiyonalarına katılma hakkı kazandı.İSTANBUL (İGFA) - Yelken branşında Formula Kite sporcusu Derin Deniz Sorguç, başarılı eğitim hayatıyla paralel olarak sürdürdüğü spor yaşamında başarılarıyla kulübümüzün ve ülkemizin gururu olmaya devam ediyor.

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