Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kaşkaldere kavşak projesinin Derince ile Körfez ilçe arasında yaşanan trafik yoğunluğuna neşter vuracağını söylediKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Derince ve Körfez ilçelerini yakından ilgilendiren Kaşkaldere (95 Evler) D-100 Altı Kavşak ve Bağlantı Yolları Yapımı çalışmalarını yerinde inceledi.

Başkan Büyükakın’a Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün ve AK Parti İlçe Başkanı Koray Merdan eşlik etti. Başkan Büyükakın, ‘’Bölgedeki yoğunluğa neşter vuracak bu proje, trafiğin akışını hızlandırmanın yanı sıra kolay ve konforlu ulaşım imkanı da sağlayacak’’ dedi.

Derince ile Körfez ilçeleri sınırında yer alan ve yoğun olarak kullanılan bölgede yaşanan trafik sıkışıklığına neşter vuracak proje tamamlandığında Kaşkaldere Kavşağı bambaşka bir görünüme kavuşacak. 180 milyon TL’lik yatırım bedeliyle de dikkat çeken Kaşkaldere (95 Evler) D-100 Altı Kavşak ve Bağlantı Yolları Yapımında çalışmalarla ilgili bilgi alan Başkan Büyükakın, projenin ilerlemesinden duyduğu memnuniyeti ifade etti. Bu devasa yatırımın bölge halkının talepleri üzerine yapıldığını ifade eden Başkan Büyükakın, ‘’Derince ve Körfez’i birbirine bağlayan Kaşkaldere'de, mahalleler arasındaki ulaşım sorununu çözmek için başladığımız D-100 altı kavşak ve bağlantı yolu projesi, trafiğin akışını hızlandırmanın yanı sıra kolay ve konforlu ulaşım imkanı da sağlayacak’’ bilgisini verdi.

NELER YAPILACAK?

Kaşkaldere (95 Evler) D-100 Altı Kavşak ve Bağlantı Yolları Yapımı Projesi kapsamında İstiklal Caddesi devamındaki Burcu Sokaktan Kaşkaldere Mesire Alanının batı tarafından Bayır ve Rüzgarlı Sokak güzergahını takip eden Yaşar Doğu ve Elveda Caddesi kesişimindeki dönel kavşağa bin metre uzunluğunda 2x2 şeklinde yeni bir yol inşa edilecek. Kaşkaldere Kavşağının altındaki mevcut menfez genişletilerek, 326 metrelik yeni bir menfez inşa edilecek. Körfez ve Derince ilçeleri sınırındaki Kaşkaldere Kavşağında araç kesişim noktalarıyla sinyal fazını azaltmak ve trafik güvenliğini sağlamak amacıyla elmas kavşak yapılacak.