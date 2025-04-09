Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Derince Karagöllü Mahallesi’nde doğalgaz müjdesi verilmesi köyde coşkuyla karşılandı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Derince Karagöllü mahallesini doğalgaza kavuşturmak amacıyla başlattığı çalışmalar mahalle sakinlerinde heyecanı artırdı. Karagöllüler, doğalgazın geleceği günü iple çekmeye başladı.

BÜYÜKAKIN MÜJDEYİ VERMİŞ, PROJEYİ AÇIKLAMIŞTI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, doğalgaz olmayan kırsal mahallelerde bu imkânın ulaşması için önemli adımlar atıyor. Ramazan ayında Karagöllü Mahallesi Muhtarlığının düzenlediği iftara konuk olan Başkan Tahir Büyükakın, mahalle sakinlerine doğalgaz müjdesi vermiş ve projenin detaylarını paylaşmıştı. Karagöllüler, doğalgazın geleceği günü iple çekmeye başladı.

Derince Karagöllü Mahallesi Muhtarı İbrahim Asiltürk yaptığı açıklamada, “Köyümüzde düzenlediğimiz iftar programına Başkanımız Tahir Büyükakın konuk oldu. Gelişi bizim için önemliydi. Köyümüze bağlı 8 mahallemiz var. 8 mahallemizin tamamına doğalgaz geleceğinin sözünü verdi. Vatandaşlarımız sevinçten uçuyor. Evlerimizde yemek için tüp, ısınmak için odun ve kömür kullanılıyor. Doğalgaz geldiğinde bizim için büyük bir rahatlık olacak. Bayramdan sonra hatta çalışmalara başlanacağı ifade edildi. Emekleri için Başkanımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.