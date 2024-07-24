Kocaeli Büyükşehir, Derince ilçesinde tüm köylere ulaşımın sağlandığı güzergâhı konforlu yol hizmetiyle buluşturuyorKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde ve kırsal mahallelerde konforlu yollar inşa edebilmek için gece gündüz çalışıyor. Sürüş güvenliği ve ulaşım kolaylığı sağlayan Büyükşehir şimdi de Derince ilçesinde Toylar Ana Grup Köy Yolunda üstyapı yenileme çalışmalarına başladı. Derince’nin hemen hemen tüm köylerine ulaşımın sağlandığı ana grup yolunda doğal nedenlerden dolayı bozulma ve aşınmalar meydana gelmişti. Sürüş konforunu olumsuz yönde etkileyen bu tür etkenlerin giderilmesi ve yenilenen asfalt ile daha konforlu bir ulaşım sağlanması noktasında çalışmalara başlayan Büyükşehir, 8 kilometre uzunluğundaki yolda üstyapıyı yeniliyor. Yolun gerekli görülen kısımlarında zemin iyileştirme çalışması yapacak olan Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, iş dahilinde 14 bin ton binder asfalt, 10 bin tonda yolun temelini oluşturan plent miks temel serimi yapacak.

Kaynak: igf