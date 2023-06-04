Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Derince eski Askeri Hastanesi alanında projelendirilen Sağlıklı Yaşam Parkının 14 bin metrekarelik açık otoparkı asfaltlandıKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Derince Sağlıklı Yaşam Parkının 14 bin metrekarelik açık otoparkı asfaltlandı.

400 araç kapasiteli otoparkın asfaltlamasını yapan Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından Sağlıklı Yaşam Parkına ulaşımın sağlanacağı 1.200 metre uzunlukta 3 adet yol yapıldı. Otoparkın son kat aşınma asfalt serimi de yapılarak kullanıma hazır hale getirildi.

Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından yolları, yağmursuyu hattı, kaldırımları ve dekoratif aydınlatma imalatları yapılan Derince Sağlıklı Yaşam Parkında, 12 bin 500 ton plent miks temel, 9 bin ton da asfalt serimi yapıldı. 3 bin metrekare parke, 7 bin 200 metrekare kaldırım, 6 bin 500 metrekarede bordür ve andezit ve beton bordür imalatları yapıldı.

Çavdar Caddesi ile Medya Caddesine bağlanan kısımda 380 metre uzunlukta 15 metre genişlikte 2 adet yeni yol yapıldı. Bu kısımda 200 metre uzunlukta 5 metre yükseklikte taş duvar imalatı da yapıldı. 1800 metre yağmursuyu hattı yapılan Derince Sağlıklı Yaşam Parkında, 14 bin metrekarelik açık otoparkın son kat aşınma asfalt tabakası serimi de tamamlandı.