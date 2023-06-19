Derince Sağlıklı Yaşam Parkını inceleyen Başkan Büyükakın, sağlıklı yaşama adım atmak için herkesi bu güzel parka davet ettiKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Büyükşehir tarafından inşa edilen, devam eden ve yapılması planlanan projeleri yerinde inceliyor.

Bu kapsamda Başkan Büyükakın, 45 dönümlük alanda hizmete giren Derince Sağlıklı Yaşam Parkı’nı gezerek, teknik personelden bilgi aldı. “Sağlıklı yaşama adım atmak için herkesi bu güzel parkımıza davet ediyoruz” diyen Başkan Büyükakın’a bu ziyaretinde, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, AK Parti İlçe Başkanı Koray Merdan, Genel Sekreter Yardımcısı Gökmen Mengüç ve Fen İşleri Dairesi Başkanı Ayşegül Yalçınkaya eşlik etti.

Derince Sağlıklı Yaşam Parkının Derince’ye çok yakıştığını belirten Başkan Büyükakın, “Burada doğayla iç içe egzersiz yapabilir, yürüyüş yapabilir, bisiklet sürebilir ve dinlenme alanlarında huzurlu bir zaman geçirebilirsiniz” ifadesini kullandı. Başkan Büyükakın ardından otopark alanını inceledi. Burada 400 araçlık otopark ile bin 200 metre uzunluğunda 3 yeni yan yol yapıldığı bilgisini alan Başkan Büyükakın, “Yeni otopark projelerimizle, parklarımıza rahat ve kolay ulaşım imkânı sunuyoruz. Park alanlarının yakınına otoparklar inşa ediyor, yeşilin tadını çıkarırken park sorununu ortadan kaldırıyoruz. Bu kapsamda Derince Sağlıklı Yaşam Parkı’na ziyaretçilerimizin rahatlıkla park edebileceği 400 araçlık otopark, bin 200 metre uzunluğunda 3 yeni yan yol yaptık. Şehir parklarıyla buluşmak için artık bir engel yok” dedi.

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin 45 dönümlük alanda inşa ettiği Derince Sağlıklı Yaşam Parkı, Derincelilerden tam not aldı. Derince eski Askeri Hastanesi alanında projelendirilen parkta duyusal terapi alanları, çocuklar için sokak fitness alanı, çocuk macera parkı, bilişsel zekayı destekleyen duyusal oyun sahası ve pek çok ilgi çeken alan yer alıyor.