İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, iktidarın büyük olaylar karşısında 9 maddelik kaçış planı olduğunu iddia etti. Dervişoğlu, kamu görevlilerine de 'kanunsuz emirleri reddedin' çağrısında bulundu.ANKARA (İGFA) - İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuştu.

Kartalkaya’daki otel yangının 78 kişinin hayatını kaybetmesini anımsatarak AK Parti iktidarının döneminde yönetim eksikliği dolayısıylşa 55 bin kişinin öldüğünü ve bu ölümlerin üzerinin kapatıldığını öne süren Dervişoğlu, iktidarın büyük olaylar karşısında 9 maddelik kaçış planı olduğunu iddia etti.

Dervişoğlu, yaşanan her facianın ardından iktidarın 9 maddelik bir "kaçış planı"nı devreye soktuğunu iddia ederek, "Bunlar, bir avuç oligark, başlarındaki kayyum, devleti şirket, memleketi de şirketlerine sermaye yapmışlardır. Bizim de bunun adına devlet dememizi bekliyorlar. Bizim buna dediğimiz ve diyeceğimiz bellidir, 22 senedir günahına girdiğiniz yüzbinlerce vatandaşın hesabını asla mahşere bırakmayacağız. Bu kayyum düzeninizi başınıza yıkacağız. Bu ülkenin tüm çocuklarından çaldığınız sevinçlerin, torunlarına mahcup ettiğiniz dedelerin, evlatlarını mezara koymak zorunda kalan anaların, babaların yerde bıraktığınız vebal yükünü de hep birlikte biz omuzlayacağız." dedi.

"KANUNSUZ EMİRLERİ REDDEDİN"

Kamu görevlilerine seslenen İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, "Kanunsuz emirleri uygulayanlar bilsinler ki bir gün bunu hesabını bu büyük millete vereceklerdir. Kanunsuz emirlere uymayın, hukuku çiğnemeyin, vatandaşın adalet duygusunu yaralamayın" çağrısında bulundu.

"Hukuksuz kararları artık vermeyin, kendi kardeşinizin kanına girmeyin" diyen Dervişoğlu, "Kul hakkı yiyenlerin hanı yağma sofrasındaki kırıntılara tamah etmeyin. Şeref ve namusunuzu kirletmeyin. Hukukla, adaletle bağdaşmayan bu düzenin sopası olmayı, aracısı olmayı, eli olmayı, hınk deyicisi olmayı reddedin. Kısaca mesleğinizin namusuna sahip çıkıp, sizi yetiştiren bu büyük millete ve Cumhuriyet'e olan borcunuzu ödeyin. Herkese buradan sesleniyorum, kanunsuz emirleri uygulayanlar, bilsinler ki bunun hesabını bu büyük millete vereceklerdir." diye konuştu.