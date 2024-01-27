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VakıfBank altyapısında yetişen ve 2023-2024 sezonunun ilk yarısında Japonya’nın Kurobe Aqua Fairies takımında kiralık olarak oynayan milli smaçörümüz Derya Cebecioğlu, sezonun kalan bölümünde yeniden VakıfBank formasını giyecek.İSTANBUL (İGFA) - Altyapımızdan yetişerek 2018-2019 sezonunda VakıfBank A Takım’a yükselen ve sarı-siyahlı formayla 2 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası, 2 CEV Şampiyonlar Ligi, 2 Sultanlar Ligi, 2 Kupa Voley ve 1 Şampiyonlar Kupası şampiyonluğu yaşayan Derya Cebecioğlu, sezonun kalan bölümünde VakıfBank'ta forma giyecek. 23 yaşındaki sporcu sezonun ilk yarısını kiralık olarak gittiği Japonya’da geçirmişti.

DERYA CEBECİOĞLU: “VAKIFBANK BENİM AİLEM”

VakıfBank’a dönen Derya Cebecioğlu, şu ifadeleri kullandı: “VakıfBank benim ailem. Bu nedenle geri döndüğüm için çok mutluyum. Japonya'da oynamak benim için bir deneyim oldu. Farklı bir kültür ve oyun tarzını tecrübe ettim. Sezonun kalan bölümünde yeniden VakıfBank'ın başarısı için mücadele edeceğim için heyecanlıyım.”