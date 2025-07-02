Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ), Kale ilçesinde kuraklık ve azalan yağışlar nedeniyle yaşanan su sıkıntısına kalıcı çözüm getirmek amacıyla yeni bir içme suyu projesini hayata geçiriyor.DENİZLİ (İGFA) - Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü, mevsimsel yağışların azalması ve kuraklık nedeniyle mevcut içme suyu kaynaklarının debisinin düşmesi sonucu yaşanan susuzluk sorununu çözmek amacıyla harekete geçti. Kale ilçe merkezine su temini sağlamak üzere iki adet 80 lt/sn debiye sahip yeni içme suyu sondajı açıldı.

SU SORUNUNA KALICI ÇÖZÜM

Sondajlardan elde edilen su, TÜRKAK akreditasyonuna sahip DENÇEV laboratuvarlarında analiz edilerek içme suyu standartlarına uygunluğu onaylandı. Ayrıca, bu iki sondajdan Kale Merkez içme suyu deposuna suyun aktarılması amacıyla 4 bin150 metre uzunluğunda içme suyu iletimi hattı inşasına başlandı. Yeni başlayan bu proje, Kalede yaşanan susuzluk sorununa kalıcı bir çözüm sunmayı hedefliyor.