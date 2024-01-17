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Mersinli üreticiler, 2019 yılından beri artan girdi maliyetleri ve üretimin önündeki engeller karşısında, Büyükşehir Belediyesi ile ayakta kalıyor. Mersin’in 13 ilçesinde hiçbir ayrım gözetmeksizin tarımsal desteklerini sürdüren Büyükşehir; fide-fidan, küçükbaş hayvan, makine, ekipman, ilaç ve gübre gibi çeşitli üretim alanlarına yönelik desteklerini sürdürdü.MERSİN (İGFA) - Her bölgeye özgü fide fidan desteklerini sürdüren Büyükşehir, Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinesinde Akdeniz’de 10 bin 5, Anamur’da 9 bin 956, Aydıncık’ta 11 bin 759, Bozyazı’da 961, Çamlıyayla’da 1265, Erdemli’de 10 bin 603, Gülnar’da 22 bin 272, Mezitli’de 3 bin 580, Mut’ta 11 bin 415, Silifke’de 119 bin 686, Tarsus’ta 15 bin 251, Toroslar’da 12 bin 890 ve Yenişehir’de 3 bin 615 adet fide fidan desteği gerçekleştirdi.

Büyükşehir sulama borusu desteğiyle, 2023’te de üreticiye can suyu oldu

‘Sulama Borusu Desteği Projesi’ ile de tarımsal üretimin önünü açan Büyükşehir, Akdeniz’de 1500 metre HDPE ve 1002 metre çelik boru, Anamur’da 1200 metre HDPE boru, Aydıncık’ta 660 metre çelik boru, Bozyazı’da 1800 metre HDPE boru, Çamlıyayla’da 1800 metre HDPE ve 1902 metre çelik boru, Erdemli’de 5 bin 344 metre HDPE ve 10 bin 422 metre çelik boru, Gülnar’da 1404 HDPE ve 3 bin metre çelik boru, Mezitli’de 3 bin 126 metre çelik boru, Mut’ta 18 bin 912 metre HDPE ve 4 bin 254 metre çelik boru, Silifke’de 5 bin 204 metre HDPE ve 9 bin 846 metre çelik boru, Tarsus’ta 6 bin 704 metre HDPE ve 2 bin 502 metre çelik boru, Toroslar’da 6 bin 828 metre HDPE ve 3 bin 906 metre çelik boru, Yenişehir’de ise 1200 metre çelik boru desteğini sürdürdü.

Büyükşehir destekledi, küçük aile işletmeleri kalkındı

Büyükşehir, ‘Hadi Gel Köyümüze Destek Verelim’ projesiyle üreticileri desteklemenin yanı sıra, farklı yetiştiricilere ulaşmaya ve kazanç kapısı oluşturmaya da devam ediyor. Bu sayede hem merkezde, hem ilçelerde küçükbaş hayvan yetiştiricilerine ulaşan Büyükşehir, yerelde üretim faaliyetlerini sürdürülebilir kılmayı sürdürüyor. Proje kapsamında Akdeniz’de 5 yetiştiriciye 125 küçükbaş hayvan ve 20 ton yem, Çamlıyayla’da 3 yetiştiriciye 75 küçükbaş hayvan ve 12 ton yem, Erdemli’de 8 yetiştiriciye 200 küçükbaş hayvan ve 32 ton yem, Gülnar’da 5 yetiştiriciye 125 küçükbaş hayvan ve 20 ton yem, Mezitli’de 2 yetiştiriciye 50 küçükbaş hayvan ve 8 ton yem, Silifke’de 8 yetiştiriciye 200 küçükbaş hayvan ve 32 ton yem, Tarsus’ta 15 yetiştiriciye 375 küçükbaş hayvan ve 60 ton yem, Toroslar’da 8 yetiştiriciye 200 küçükbaş hayvan ve 32 ton yem, Yenişehir’de 1 yetiştiriciye 25 küçükbaş hayvan ve 4 ton yem desteği verildi.

Hayvan yetiştiricilerine yönelik desteklerini farklı alanlarda da sürdüren Büyükşehir; Akdeniz’de büyükbaş hayvan yetişicilerine yem desteği kapsamında 54 bin 400 kilogram, Aydıncık’ta 800 kilogram, Bozyazı’da 800 kilogram, Çamlıyayla’da 600 kilogram, Erdemli’de 2 bin 400 kilogram, Mezitli’de 14 bin 400 kilogram, Tarsus’ta 132 bin kilogram, Toroslar’da 26 bin 400 kilogram, Yenişehir’de 14 bin 600 kilogram mısır flake desteği sundu. Ayrıca Tarsus’ta 10 bin kilogram ryegrass kaba yem tohumu desteği de üreticilere sağlandı.

Balıkçılar, 2023’te denize Büyükşehir’in ekipmanları ile açıldı

‘Destek Büyükşehir’den Kısmet Denizden’ projesi kapsamında ise, Akdeniz’de 143 küçük ölçekli balıkçıya ekipman desteği sağlandı. Anamur’da 50, Aydıncık’ta 20, Bozyazı’da 30, Erdemli’de 48, Silifke’de 65, Toroslar’da 15, Yenişehir’de 1 küçük ölçekli balıkçıya, balıkçılık malzemesi ve ekipman desteği verildi.

Büyükşehir, hayatın her alanında üreticileri desteklemeye, onlara omuz vermeye devam ediyor. Bu doğrultuda geliştirilen ‘Örtü Altı Sebze Üreticilerine Destek Projesi’ doğrultusunda Akdeniz ilçesinde 12 bin 500 litre sıvı gübre, 37 bin 500 kg sera ipi, 1500 adet yapışkan tuzak desteği verildi. Unutulmaya yüz tutmuş atalık tohumlardan biri olan nohutun yaygınlaşmasını ve sürdürülebilir kılınmasını sağlayan ‘Atalık Yerel Nohut Tohumu Desteği’ kapsamında da, Gülnar’da 1500 kilogram tohum ile gübre üreticilere ulaştırıldı.

Büyükşehir’in hibesi olan makineler çalıştı, üretici dinlendi

Büyükşehir’in üreticiye yönelik desteklerinden biri olan makine ekipman desteğiyle de işleri makine halletti, üreticiye kolaylığın keyfini çıkarmak kaldı. Büyükşehir tarafından 2023 yılında Akdeniz’de 6 adet hamur yoğurma makinesi, Anamur’da 1 adet ceviz soyma ve 10 adet hamur yoğurma, Aydıncık’ta 2 adet hamur yoğurma, Bozyazı’da 11 adet hamur yoğurma, Çamlıyayla’da 2 adet hamur yoğurma, Erdemli’de 1 adet hamur yoğurma, Gülnar’da 5 adet hamur yoğurma ve 1 adet distilasyon ünitesi, Mezitli’de 2 adet hamur yoğurma ve 1 adet ceviz soyma, Mut’ta 1 adet ceviz soyma, 2 adet zeytin boylama, 1 adet üzüm sıkma, 2 adet erik boylama, 31 adet hamur yoğurma makinesi ve 1 adet toprak analiz cihazı, Silifke’de 1 adet ceviz soyma, 1 adet üzüm sıkma ve 10 adet hamur yoğurma makinesi, Tarsus’ta 1 adet üzüm sıkma ve 14 adet hamur yoğurma makinesi, Toroslar’da 5 adet hamur yoğurma, Yenişehir’de 1 adet hamur yoğurma makinesi desteği verildi.

Üreticilerin çadırı Büyükşehir’le aydınlandı

2023 yılında da çiftçinin çadırı Büyükşehir’in güneş paneli desteği ile aydınlandı. ‘Güneş Topluyoruz Sizin İçin’ sloganıyla hayata geçirilen ‘Güneş Paneli Desteği Projesi’, küçükbaş hayvancılıkla uğraşan konargöçer ailelerin yaşam standardını yükseltmeye devam etti. Proje kapsamında Akdeniz’de 19, Anamur’da 10, Aydıncık’ta 4, Bozyazı’da 6, Çamlıyayla’da 22, Erdemli’de 77, Gülnar’da 22, Mezitli’de 18, Mut’ta 40, Silifke’de 42, Tarsus’ta 57, Toroslar’da 27 ve Yenişehir’de 16 yetiştiriciye güneş paneli desteği sağlandı.