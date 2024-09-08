Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Diyarbakır'da dere kenarında cansız bedeni bulunan Narin'le ilgili yaptığı açıklamada, "İbreti alem için bunu yapanı sallandıracaksın ki, bir daha hiç kimse küçük çocukların ırzına, canına kast edemesin" yorumunda bulundu.BİLECİK (İGFA) - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, 743. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'nde konuştu.

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi’nde kaybolan Narin'in cansız bedenine ulaşıldığını belirten BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Masum yavrumuzun canına kıyıp onu bir çuvalın içine koyarak dereye bırakan, cani katil ibreti alem için aynı şekilde idam edilmelidir. Bunun için bu ve benzer suçlar için idam cezası mutlaka geri getirilmelidir" dedi.

“Acı haber aldık. Cigerlerimiz yandı. #Narin’e bu ölümü yaşatan, bunu yapan için adalet işleyecek, #idam gelecek. İbreti alem için bunu yapanı sallandıracaksın ki, bir daha hiç kimse küçük çocukların ırzına, canına kast edemesin. pic.twitter.com/XxeruVimS9— Mustafa Destici (@Mustafa_Destici) September 8, 2024

"Acı haber aldık, ciğerlerimiz yandı" diyen Destici, "Narin’e bu ölümü yaşatan, bunu yapan için adalet işleyecek, #idam gelecek. İbreti alem için bunu yapanı sallandıracaksın ki, bir daha hiç kimse küçük çocukların ırzına, canına kast edemesin" değerlendirmesinde bulundu.