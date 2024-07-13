Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), Quacquarelli Symonds (QS) tarafından yayımlanan “2025 QS Avrupa Üniversite Sıralaması” raporunda, geçtiğimiz yıla göre sıralamadaki yerini 26 basamak yükselterek Avrupa'da en iyi 462’nci üniversite oldu. Türkiye'de sıralamaya giren 72 üniversiteden birisi olan ve 16’ncı sırada bulunan DEÜ, raporda değerlendirilen “sürdürülebilirlik” metriğinde Avrupa’da 242’nci sırada yer aldı.İZMİR (İGFA) - Akademik derecelendirme kuruluşu Quacquarelli Symonds (QS) tarafından Avrupa bölgesindeki üniversitelerin derecelendirildiği “2025 QS Avrupa Üniversite Sıralaması” raporu yayımlandı. Raporda başarılarıyla dikkat çeken İzmir’in köklü yükseköğretim kurumu Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), geçtiğimiz yıla göre sıralamadaki yerini 26 basamak yükselterek Avrupa'da en iyi 462’nci üniversite oldu ve ilk 500’deki yerini güçlendirdi. Türkiye'de sıralamaya giren 72 üniversiteden birisi olan ve 16’ncı sırada bulunan DEÜ, 684 üniversitenin dahil edildiği sıralamalarda Avrupa listesinin bir alt grubu olana Batı Asya içinde ise 29’uncu sıradan 26’ncı sıraya yükseldi.

“YÜKSELİŞİMİZ SÜRÜYOR”

Gelişmeyi değerlendiren Dokuz Eylül Üniversitesi Rektör Vekili ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) üyesi Prof. Dr. Mahmut Ak, DEÜ’nün son dönemde uluslararası yükseköğretim sıralama kuruluşlarının indekslerindeki yükselişini sürdürdüğünün altını çizdi. Ak, “Son olarak 'QS World University Rankings: Europe 2025' verilerine göre Dokuz Eylül Araştırma Üniversitemiz, geçtiğimiz yıla göre başarısını 26 basamak yükselterek, Avrupa'da en iyi 462’nci üniversite oldu. Türkiye'de de önemli başarılar elde eden Üniversitemiz, 16’ncı sırada kendine yer buldu. DEÜ olarak bir yandan Avrupa’nın önde gelen üniversiteleriyle verimli akademik iş birlikleri yaparken, diğer yandan toplumsal katkı misyonumuz doğrultusunda faaliyetlerimizi ve bilimsel çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz. QS’in bölgesel olarak Avrupa Üniversite Sıralaması’nda DEÜ’yü değerlendirmesi bu girişimlerimizin de bir ürünü olarak karşımıza çıkıyor. Bundan dolayı da ayrıca gurur duyuyoruz. Araştırma Üniversitemizin başarılarına katkı koyan, Avrupa'da ilk 500'deki yerimizi güçlendiren tüm mensuplarımıza teşekkür ediyoruz” dedi.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİKTE DEÜ FARKI

Sürdürülebilirlikle ilgili yoğun çalışmalar yürüten ve her geçen gün bu alandaki projelerini çeşitlendiren DEÜ’nün bu performansı, QS raporuna da yansıdı. Buna göre DEÜ, değerlendirilen “sürdürülebilirlik” metriğinde geçen yıla göre 1 basamak yükselerek Avrupa’da 242’nci sırada yer aldı. DEÜ’nün araştırmada “akademik itibar” ve “işveren tanınırlığı” metriklerindeki başarıları da dikkat çekti. DEÜ bu alanlarda da Avrupa’da ilk 250 içinde yer alıyor.