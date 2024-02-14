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Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Devlet Konservatuvarı ortaokul ve lise öğrencileri, 27 Ocak 2024’te Bursa’da düzenlenen ‘Berussa Bale ve Modern Dans Yarışması’nda 6’sı 1’incilik ve birisi ‘En İyi Okul Ödülü’ olmak üzere toplam 11 ödül alırken; 5-10 Şubat 2024 tarihleri arasında Viyana’da düzenlenen Avrupa Bale Büyük Ödülleri’nde (European Ballet Grand Prix) ise 2’si 1’incilik olmak üzere toplam 3 ödül aldı.

İZMİR (İGFA) - Akademik faaliyetleri ve toplum odaklı çalışmalarının yanı sıra sanat alanındaki başarılarıyla da adından sıkça söz ettiren Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) elde ettiği uluslararası başarılara bir yenisini daha ekledi. DEÜ Devlet Konservatuvarı ortaokul ve lise öğrencileri 27 Ocak 2024 tarihinde Bursa’da düzenlenen Berussa Bale ve Modern Dans Yarışması’nda 6’sı 1’incilik ve birisi ‘En İyi Okul Ödülü’ olmak üzere toplam 11 ödül alırken; 5-10 Şubat 2024 tarihleri arasında Viyana’da düzenlenen Avrupa Bale Büyük Ödülleri’nde (European Ballet Grand Prix) ise 2’si 1’incilik olmak üzere toplam 3 ödül aldı. DEÜ’nün başarılı öğrencileri, gururlarını paylaşmak için hocalarıyla birlikte DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar’ı ziyaret ettiler. DEÜ’lü gençlerin başarılarını değerlendiren DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, DEÜ Devlet Konservatuvarı’nın ortaokuldan itibaren profesyonel sanat eğitimi verdiğini ve bu yüzden elde etmiş oldukları başarıların kendileri için sürpriz olmadığını kaydetti. DEÜ Devlet Konservatuvarı’nın dünyanın sayılı sanat organizasyonlarına Türkiye’den davet edilen tek sanat okulu olduğunu aktaran Rektör Hotar, “Sanatı ve sanatçıyı her zaman destekleyen Üniversitemiz, ortaokuldan lisansüstüne kadar oldukça geniş bir yelpazede sanat eğitimi veren nadir kurumlardan bir tanesi. Tabi bu durum konservatuvarımızın uluslararası sanat ve akademi dünyasında elde ettiği başarılara da yansıyor” dedi.

“EN BÜYÜK MUTLULUĞUMUZ, ÜLKEMİZİN ADINI GURURLANDIRMALARI”

DEÜ’nün uluslararası yükseköğretim derecelendirme kuruluşlarının yayınladığı listelerde kendisine üst sıralarda kalıcı olarak yer bulduğuna dikkat çeken Rektör Hotar, “Devlet Konservatuvarımızın uluslararası sanat dünyasında da aynı başarıyı gösteriyor olması bizler için elbette ki bir sevinç kaynağı. En büyük mutluluğumuz ise sanatla iç içe büyüyen öğrencilerimizin uluslararası sanat organizasyonlarında da ülkemizin adını gururla temsil ediyor olmaları. İşte bu gurur, bizler için tarifi imkânsız bir mutluluğa sebep oluyor” ifadesinde bulundu.