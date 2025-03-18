Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yılında anlamlı bir program gerçekleştirerek, öğrencileriyle birlikte Çanakkale'de tarihi bir yolculuğa çıktı.İZMİR (İGFA) - DEÜ Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fevzi Çakmak rehberliğinde gerçekleşen ziyarette 43 öğrenci sırasıyla; Çanakkale’de tarihi öneme sahip Kilitbahir Kalesi, Namazgah Tabyası, Seyit Onbaşı Heykeli, Şahindere Şehitliği, Zafer Anıtı, Mehmetçiğe Saygı Anıtı, Kanlısırt, 57. Alay Şehitliği, Conkbayırı ve Çanakkale Merkez Aynalı Çarşı gibi noktaları ziyaret etti.

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yılında anlamlı bir program gerçekleştirerek, öğrencileriyle birlikte Çanakkale'de tarihi bir yolculuğa çıktı.

DEÜ Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fevzi Çakmak rehberliğinde gerçekleşen ziyarette 43 öğrenci sırasıyla; Çanakkale’de tarihi öneme sahip Kilitbahir Kalesi, Namazgah Tabyası, Seyit Onbaşı Heykeli, Şahindere Şehitliği, Zafer Anıtı, Mehmetçiğe Saygı Anıtı, Kanlısırt, 57. Alay Şehitliği, Conkbayırı ve Çanakkale Merkez Aynalı Çarşı gibi noktaları ziyaret etti.

“GURUR DUYUYORUZ”

DEÜ Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz, Çanakkale Zaferi’nin yıldönümünde gerçekleştirilen programın önemine değinerek, "Tarihimizin akışını değiştiren, milletimizin bağımsızlık mücadelesine yön veren Çanakkale Zaferi'nin 110. yılında öğrencilerimiz Çanakkale’ye anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdiler. Onlarla gurur duyuyor, Çanakkale Zaferimizin 110. yılını kutluyor; başta Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Çanakkale'yi geçilmez kılan aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, şükran ve saygıyla anıyoruz" dedi.

“MİNNETLE ANIYORUZ”

DEÜ Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fevzi Çakmak ise şunları kaydetti: “Çanakkale Zaferi’nin gururunu ve heyecanını yüreklerinde hisseden 43 öğrencimizle birlikte bu anlamlı ziyareti gerçekleştirdik. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır’ sözleri doğrultusunda, Türk tarihinin seyrini değiştiren pek çok önemli mekânı ziyaret ettik. O gün orada yaşananları öğrencilerimizle paylaşarak, bir kez daha ecdadımızla gurur duyduk. Vatan için can veren aziz şehitlerimizi minnetle anıyoruz. Çanakkale Zaferi'nin 110. yılında bu tarihi yolculuğu gerçekleştirmek bizim için büyük bir onur oldu. Şehitlerimizin fedakârlıklarını ve Çanakkale ruhunun bizlere kazandırdığı değerleri bir kez daha idrak ettik. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Çanakkale’yi geçilmez kılan tüm kahramanlarımızı saygı ve rahmetle anıyoruz.”

BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI

Dokuz Eylül Üniversitesi, bu önemli ziyarete ilişkin hazırladığı slaydı sosyal medya hesaplarından paylaşarak, Çanakkale ruhunu takipçileriyle bir kez daha yaşattı. Ziyareti kronolojik fotoğraflarla anlatan slayt, DEÜ Buca Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Elif Gülfem Kıstır'ın seslendirdiği "Hey Onbeşli" türküsü eşliğinde hazırlandı. Çalışma sosyal medyada büyük beğeni topladı.