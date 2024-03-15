Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Rektör Vekili ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) üyesi Prof. Dr. Mahmut Ak, Ramazan ayı dolayısıyla Tınaztepe Yerleşkesinde öğrencilerle birlikte iftar yaptı. Orucunu öğrencilerle birlikte açan Prof. Dr. Ak, öğrencilerle tek tek sohbet ederek taleplerini dinledi; birlikteliğin önemine vurgu yaptı.

İZMİR (İGFA) - Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Rektör Vekili ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) üyesi Prof. Dr. Mahmut Ak, DEÜ’nün Tınaztepe Yerleşkesinde öğrencilerle iftar programında bir araya geldi. Öğrencilerle birlikte sıraya girerek yemeğini alan Rektör Vekili Ak’ı karşısında gören öğrenciler şaşkınlıklarını gizleyemezken, Ak ise öğrencilerle tek tek sohbet ederek taleplerini dinledi; dayanışmanın önemine vurgu yaptı. Ramazan ayının paylaşmayı öne çıkaran özel bir ay olduğunu ifade eden Ak, “Bir kez daha yardımlaşma ve hoşgörü ayı olan Ramazan ayına ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bugün öğrenci yemekhanemizde Ramazan’ın ruhunu yaşamak için öğrencilerimizle iftar yemeğinde bir araya geldik. Onlar bizim için çok kıymetliler. Yabancı uyruklu öğrencilerimizin de yer aldığı program sırasında öğrencilerimizin talep ve isteklerini de dinleme fırsatı bulduk. Her birine ilgi ve alakaları için teşekkür ediyorum” dedi.

İFTAR MENÜSÜ DEÜ YEMEKHANELERİNDEN

İftar menülerinin Dokuz Eylül Üniversitesi yemekhanelerinde özenle hazırlanarak sofralarda yerini aldığını belirten Rektör Vekili Prof. Dr. Ak, “Güzel bir iftar programı oldu. Programda emeği geçenlere ve katılım gösteren tüm mensuplarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu mübarek ayın ülkemize, milletimize ve tüm İslam dünyasına sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum" ifadesinde bulundu.

DEÜ Tınaztepe Sosyal Sosyal Tesisleri’ndeki öğrenci yemekhanesinde düzenlenen iftar programında Rektör Vekili Prof. Dr. Mahmut Ak’a DEÜ Üst Yönetimi, daire başkanları, birim koordinatörleri, akademik ve idari kadrosu da eşlik etti.