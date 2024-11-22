Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz, vize haftasında öğrencilerini yalnız bırakmadı. DEÜ Merkez Yerleşkesindeki Prof. Dr. Fuat Sezgin Merkez Kütüphanesi’ne sürpriz bir ziyaret gerçekleştiren Rektör Yılmaz, öğrencilere kruvasan ikramıyla moral ve enerji desteği sağladı.İZMİR (İGFA) - Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz, yoğun vize haftasında öğrencilerin yanında olmak ve moral desteği vermek amacıyla DEÜ Merkez Yerleşkesi Prof. Dr. Fuat Sezgin Merkez Kütüphanesi’ni ziyaret etti. Öğrencilerin kütüphaneyi yoğun şekilde kullandıkları akşam saatinde gerçekleşen sürpriz ziyarette Rektör Yılmaz, öğrencilere kruvasan ikram ederek hem enerji desteği sağladı hem de yüzlerinde tebessüm oluşturdu. Öğrencilerin Rektör Yılmaz’ı bir anda karşılarında görmesi şaşkınlık ve memnuniyetle karşılandı.

“TÜM İMKANLARIMIZ ONLAR İÇİN”

Samimi sohbeti ve ikramlarıyla öğrencilere moral veren Rektör Yılmaz, bu tür buluşmaların öğrencilerin yalnız olmadığını hissetmeleri açısından önemine dikkat çekti. Kütüphanede ders çalışan öğrencilerle tek tek ilgilenip sorularını yanıtlayan Rektör Yılmaz, “Araştırma Üniversitemiz, öğrenci odaklı yaklaşımıyla eğitim hayatını desteklemeye devam ediyor. Sınav dönemlerinde öğrencilerimizin kütüphane merkezlerimizde uzun saatler kaldığını biliyorum. Dolayısıyla bu tür anlamlı buluşmalarla öğrencilerimize motivasyon kaynağı olmayı önemsiyoruz. Sınavlara hazırlanan öğrencilerimizi ziyaret ederek moral vermek, streslerini bir nebze hafifletmek istedik. Dokuz Eylül’ü daha ileriye taşımak hepimizin elinde. Onlar azimle çalışırken, biz de onların yolunu açacak her türlü imkânı kendilerine sunmaya devam edeceğiz. Tüm öğrencilerimize sınavlarında başarılar diliyoruz” dedi.

7/24 KÜTÜPHANE HİZMETİ

Rektör Yılmaz, kütüphanenin çalışma salonunda öğrencilerle bir süre vakit geçirdikten sonra, kütüphane kantin alanında da öğrencilerle bir araya geldi. Burada da öğrencilere moral veren Rektör Yılmaz, fotoğraf taleplerini kırmayarak öğrencilerle hatıra fotoğrafları çektirdi. Rektör Yılmaz, Prof. Dr. Fuat Sezgin Merkez Kütüphanesi’nin eğitim-öğretim dönemi boyunca 7/24 hizmet vermekte olduğunun da altını çizdi.