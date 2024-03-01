Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Tıp Fakültesi’nin 46’ncı kuruluş yılı, Dekanlık binasında düzenlenen tören programı ile coşkuyla kutlandı. Törende konuşan Dokuz Eylül Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Caner Çavdar, “Gücünü hekimlerimizin, mensuplarımızın ve mezunlarımızın varlığından alan Tıp Fakültemiz, yarım asra yaklaşan 46 yıllık tecrübesi ve yüksek teknolojili tıp eğitimi ile geleceği inşa etmeyi sürdürmektedir. Fakültemizin başarılarının gururunu bir kez daha yaşadığımız bu anlamlı günde, Fakültemizi katkılarıyla geleceğe taşıyan tüm mensuplarımıza teşekkür ediyoruz” dedi.İZMİR (İGFA) - Türkiye’nin sağlık bilimlerindeki öncü markalarından Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Tıp Fakültesi’nin 46’ncı kuruluş yılı, düzenlenen tören programı ile coşku içinde kutlandı. Balçova’daki 15 Temmuz Sağlık ve Sanat Yerleşkesinde bulunan DEÜ Tıp Fakültesi Dekanlığı Prof. Dr. Ömer Yiğitbaşı Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen Tıp Fakültesi 46. Yıl Programı’na; DEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Caner Çavdar, DEÜ Tıp Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Figen Çoşkun, Fakülte dekanları ve dekan yardımcıları, enstitü ve yüksekokul müdürleri, DEÜ Araştırma Uygulama Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Sefa Kurt ve başhekim yardımcıları, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldılar. Şehitler anısına saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan tören programında, DEÜ Devlet Konservatuvarı’nın mini müzik dinletisinin ardından açılış konuşmaları gerçekleştirildi.

TIPTA İLKLERİN ÖNCÜSÜ

Tören programında konuşan Dokuz Eylül Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Caner Çavdar, DEÜ Tıp Fakültesi’nin kuruluş sürecini anlattı. “Bundan tam 46 yıl önce 12 öğretim üyesi ile başlayan yolculuğumuz, büyük ailemize katılan ve kendi yetiştirdiğimiz değerlerimizle hızla büyümüş ve günümüzde 1435 bilim insanın yer aldığı eşsiz bir yapıya dönüşmüştür” diyen Prof. Dr. Çavdar, sözlerini şöyle sürdürdü: “Gücünü hekimlerimizin, mensuplarımızın ve mezunlarımızın varlığından alan Tıp Fakültemiz, bölgesel hizmet sunan Araştırma Uygulama Hastanemizin ve Sağlık Yerleşkemizin ana omurgasını teşkil etmiş; Üniversitemizin adını hayata geçirdiği öncü araştırma ve uygulamalar ile dünya tıp literatürüne altın harflerle yazdırmıştır. Fakültemizin başarılarının gururunu yeniden yaşadığımız bu anlamlı günde, Fakültemizi katkılarıyla geleceğe taşıyan tüm mensuplarımıza teşekkür ediyoruz.”

TOPLUMA KATKI MİSYONU

DEÜ Tıp Fakültesi’nde verilen eğitimin niteliğine de değinen Prof. Dr. Çavdar, “Yarım asra yaklaşan tecrübesi ve yüksek teknolojili tıp eğitimi ile geleceği başarıyla inşa eden Tıp Fakültemiz, bu alanda da Türkiye’de ön sıralarda yer almaktadır. Ülkemizin dört bir yanından seçkin öğrenciler, bu birikim ve deneyimin yol göstericiliğinde DEÜ çatısı altında öğrenim görmektedirler. Türkiye Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Ulusal Standartları’na sahip Fakültemizden bugüne kadar mezun olan yaklaşık 7479 hekimimiz, kamu ve özel sektörde ‘Dokuz Eylül’ ismini başarıyla temsil ediyorlar. Bugün uluslararası bilinirliğe ve yetkinliğe sahip birimimizin mensubu olan hekimlerimiz, ülkemizin hemen her noktasında milletimize toplumsal fayda misyonumuz doğrultusunda hizmet etmekte, hastalara şifa olmaktadır” ifadesinde bulundu.

“ÜRETMEYE VE HİZMETE DEVAM EDECEĞİZ”

DEÜ Tıp Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Figen Çoşkun, konuşmasında 1978 yılında kurulan DEÜ Tıp Fakültesi’nin bugüne kadar eğitim, araştırma, sağlık bilimleri ve hizmetlerinde büyük başarılara imza attığına dikkat çekti. DEÜ Tıp Fakültesi’nde öğrenim gören aktif öğrenci sayısının 910 olduğunu belirten Coşkun, “Yalnızca bölgenin değil Türkiye’nin en köklü Tıp fakültelerinden birisi olan Fakültemiz, büyük başarılara imza atmaya; iyi hekimler, büyük bilim insanları ve değerli eğitimciler yetiştirmeye bundan sonra da devam edecektir” şeklinde konuştu.

DEÜ TIP FAKÜLTESİ’NDE GEÇEN 32 YIL

DEÜ Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. M. Kürşad Kutluk ise programda yaptığı konuşmasında, Fakültede geçen 32 yıllık meslek yaşantısına değinirken; Fakültenin en yeni öğretim üyesi Dr. Sevim Çakar ise Dokuz Eylül ailesine katılmanın verdiği mutluluk ve heyecanını paylaştı. Tören programında ayrıca, 2023-2024 yıllarında araştırma projeleri kabul edilen DEÜ Tıp Fakültesi öğrencileri, asistan ve öğretim üyeleri ile Tıp Fakültesi ve DEÜ Araştırma Uygulama Hastanesi’nde 30’uncu onur yılını tamamlayan akademik ve idari personele plaket takdim edildi.

Programın ardından DEÜ Tıp Fakültesi Dekanlık binası fuaye alanında kurulan “Geçmişten Günümüze DEÜ Tıp Fakültesi Eğitim Araçları” isimli sergi, tören katılımcıları tarafından gezildi.