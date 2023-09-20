15. Uluslararası Avrasya Ekonomileri Kongresi, Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) ev sahipliğinde gerçekleştiriliyor. Bu yıl DEÜ’nün girişimleriyle ilk kez kongre olarak yapılan organizasyonda, ekonomi politikaları, uluslararası ilişkiler, sürdürülebilir büyüme ve kalkınma gibi konular iki gün boyunca masaya yatırılacak.İZMİR (İGFA) -Ekonominin çok yönlü olarak ele alındığı ve bu alanda çalışan araştırmacı ile karar vericilerin bir araya geldiği 15. Uluslararası Avrasya Ekonomileri Kongresi, Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) ev sahipliğinde gerçekleştiriliyor.

Bu yıl DEÜ’nün girişimleriyle ilk kez kongre olarak planlanan organizasyonda, ekonomi politikaları, uluslararası ilişkiler, sürdürülebilir büyüme ve kalkınma gibi konular masaya yatırılacak.

DEÜ Sürekli Eğitim Merkezi 15 Temmuz Şehitler Salonu’nda düzenlenen kongrenin açılış oturumuna; DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, Beykent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Volkan Öngel, Doğuş Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turgut Özkan, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi adına Prof. Dr. Jusup Primbaev, Organizasyon Komitesi Başkanı Prof. Dr. Selahattin Sarı, DEÜ Üst Yönetimi, DEÜ akademik ve idari kadrosu ile öğrenciler katıldılar.

19-20 Eylül tarihlerinde DEÜ Sürekli Eğitim Merkezi bünyesindeki konferans ve toplantı salonlarında, 23 farklı oturum başlığında gerçekleştirilecek kongrenin açılış oturumunda konuşan DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, ekonomi politikalarından uluslararası ilişkilere, sürdürülebilir büyüme ve kalkınma kavramlarından yerel dinamiklere kadar birçok konunun organizasyon kapsamında ele alınacağını belirtti. Böylesi büyük bir organizasyona ev sahipliği yapmalarından dolayı mutluluk duyduklarını kaydeden Rektör Hotar, “Türkiye’nin 20 devlet araştırma üniversitesinden biri olan Dokuz Eylül Üniversitesi olarak, Avrasya ve Türkiye özelinde yerel, bölgesel ve ulusal dinamiklerin de tartışılacağı toplantılarda, iki gün boyunca bilimsel öngörülerimizi kamuoyu ile paylaşacak ve katılımcılarımıza akademik bir perspektif sunmaya çalışacağız” dedi.

Rektör Hotar, yükseköğretim kurumlarının sorumluluğunun, sadece öğretim ve araştırma faaliyetinde bulunmak olmadığını dile getirdi. Hotar, üniversitelerin kişiye ve topluma bilim ile yön veren akılcı yapılar olduğunu vurguladı.

Sektörel analiz, uluslararası ticaret, finans, globalleşme, girişimcilik, büyüme, mikro ve makro ekonomi ile kalkınma gibi oturum başlıklarında yapılan kongrenin açılış oturumunda Rektör Hotar’ın yanı sıra; Beykent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Volkan Öngel, Doğuş Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turgut Özkan, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi adına Prof. Dr. Jusup Primbaev ve Organizasyon Komitesi Başkanı Prof. Dr. Selahattin Sarı da konuşmalar gerçekleştirdiler. DEÜ ile iş birliklerine verdikleri öneme ve DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar’a desteklerinden dolayı teşekkür eden konuşmacılar, kongrenin hayırlı olmasını dilediler.

Konuşmalar sonrasında Rektör Hotar, kongrenin düzenlenmesinde emeği geçenlere günün anısına hediye takdiminde bulundu.