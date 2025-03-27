Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) ile İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, denetimli serbestlik hizmetleri kapsamında iş birliği protokolü imzaladı. Protokol, yükümlü ve eski hükümlülerin topluma yeniden kazandırılmasına yönelik eğitim, sosyal ve akademik destek programlarını kapsıyor.İZMİR (İGFA) - Türkiye’nin saygın yükseköğretim kurumlarından biri olan Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) ile İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı arasında denetimli serbestlik hizmetleri alanında geniş kapsamlı bir iş birliği protokolü imzalandı. DEÜ Rektörlük yerleşkesinde gerçekleşen törene, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz ve İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan'ın yanı sıra, İzmir Cumhuriyet Başsavcıvekili Ömer Doğruöz, Denetimli Serbestlik Müdürü Necmi Sultani, Protokol Müdürü Yurdaer Civcir ve DEÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Dilşen İnce Erdoğan ve Prof. Dr. Hamdi Şükür Kılıç katıldılar.

GENİŞ KAPSAMLI PROTOKOL

Protokol, denetimli serbestlik tedbiri uygulanan yükümlüler ve eski hükümlülerin topluma yeniden kazandırılmasına yönelik çeşitli eğitim ve iyileştirme faaliyetlerini kapsıyor. Bu çalışmalar arasında Dokuz Eylül Üniversitesi’nin sunacağı sosyal ve kültürel etkinlikler, meslek edindirme kursları, bağımlılıkla mücadele eğitimleri ve denetimli serbestlik müdürlüğü personeline yönelik gelişim programları yer alıyor. Ayrıca yine Üniversite tarafından çocuk yükümlülere yönelik destekleyici çalışmalar, akademik iş birlikleri ve bilimsel araştırmalar ile koruma kurullarına yönelik programlar da protokol kapsamında hayata geçirilecek.

SUÇ ORANI DÜŞECEK

Protokolü değerlendiren DEÜ Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz, iş birliğinin toplumsal uyumu artıracağını ve suç oranını azaltmada etkili olacağını belirtti. İmzalanan protokolün denetimli serbestlik tedbiri uygulanan yükümlülerin ve eski hükümlülerin kişisel gelişimlerine katkı sağlanması, suç işlemelerinin önüne geçilmesi ve yeniden topluma kazandırılmalarını sağlamak olduğunu ifade eden Rektör Yılmaz, “Toplumsal sorumluluk anlayışıyla hareket eden Dokuz Eylül Üniversitesi olarak toplum için üretiyor ve iyileştirme çalışmalarına katkı sağlamaktan gurur duyuyoruz.Hep birlikte başarılı bir sürecin başlangıcını yaptığımız bu anlamlı iş birliği sayesinde, topluma kazandırma sürecinde bilimsel yaklaşım ve akademik bilgi birikimimizi kullanarak insan odaklı çözümler üretmeye devam edeceğiz” dedi.

TOPLUMSAL BARIŞA KATKI

Açıklamalarını sürdüren Rektör Prof. Dr. Bayram Yılmaz, şunları kaydetti: “Protokol, toplumsal uyum adına önemli bir fırsat da sunuyor. İş birliği ile adalet sisteminin iyileştirilmesi, denetimli serbestlikten yararlanan bireylerin topluma entegrasyonu ve toplumsal barışın güçlendirilmesi noktasında önemli adımlar atılacak.Protokol kapsamındaki akademik ve sosyal projeler, adli süreçlerde mağdurlar ve kırılgan gruplar yararına kullanılacak ve kamu yararına katkı sağlayacak önemli bir model oluşturacak.Araştırma Üniversitesi kimliğimiz doğrultusunda farklı disiplinlerde katkı sunacağımız protokolün milletimize hayırlı olmasını diliyoruz.”

DEÜ’YE TEŞEKKÜR

İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan ise denetimli serbestlik hizmetlerine akademik desteğin katkısına dikkat çekerek, Dokuz Eylül Üniversitesi’nin üstlendiği sorumluluğun önemine vurgu yaptı ve protokolün hayırlı olmasını diledi. Yeldan, “Protokol ile hem hükümlülerin topluma yeniden kazandırılmaları hem de hayat standartlarının iyileştirilmesi noktasında önemli adımlar atmayı hedefliyoruz. Bu kıymetli iş birliğine katkılarından dolayı Dokuz Eylül Üniversitesi’ne, Sayın Rektörümüze ve tüm akademik mensuplara teşekkür ediyorum” diye konuştu.

