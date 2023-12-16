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Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Veteriner Fakültesi’nde “Beyaz Önlük Giyme Töreni” düzenlendi.İZMİR (İGFA) - Dokuz Eylül Üniversitesi'nde beyaz önlüklerini giyerek mesleklerine ilk adımını atan 1’inci sınıf öğrencilerinin gurur gününde, Fakülteye kazandırılan yeni hizmet birimleri olan Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Araştırma ve Uygulama Ünitesi, Nekropsi (Otopsi) Salonu ve Türkiye’de Veteriner fakültelerinde bir ilk olan Elektron Mikroskopi Laboratuvarı’nın da açılışları gerçekleştirildi.

Törende konuşan DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, “İzmir'in ilk Veteriner Fakültesi olarak kurulan ve kısa sürede bölgeye getirdiği canlılık ve yarattığı katma değerle birçok ihtiyaca cevap veren DEÜ Veteriner Fakültemiz, bugün tarihi günlerinden birini yaşıyor. Fakültemizin kıymetli öğrencilerinin mesleğe ilk adımlarını attıkları gurur günlerinde yanlarında olduk. Fakültemiz bünyesine kazandırdığımız son hizmetler ise öğrencilerimizin teorik bilgilerini pratiğe dönüştürmelerini sağlamakla kalmayacak; mesleki hayata da en iyi şekilde hazırlanmalarına olanak tanıyacak” dedi.