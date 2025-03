Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü tarafından geleneksel hale getirilen 26. Muhsin Ertuğrul Tiyatro Emek Ödülü ile 41. Suat Taşer Oyun Yazma Yarışması Ödülleri sahiplerini buldu.

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü tarafından geleneksel hale getirilen 26. Muhsin Ertuğrul Tiyatro Emek Ödülü ile 41. Suat Taşer Oyun Yazma Yarışması Ödülleri sahiplerini buldu. DEÜ Sabancı Kültür Sarayı’nda gerçekleştirilen ödül törenine, DEÜ Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz'ın yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Pınar Okyay, DEÜ akademik/idari kadrosu ile çok sayıda öğrenci ve sanatsever katıldı. 27 Mart Dünya Tiyatro Günü kapsamında düzenlenen etkinlik, ‘39. Dekor-Kostüm Eskiz Maket Sergisi’nin açılışı ile başladı. Sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği sergide, birinci sınıftan son sınıfa kadar DEÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Tasarımı öğrencileri, yıl içindeki derslerde edindikleri teknik ve estetik bilgiler doğrultusunda hazırladıkları dekor-kostüm, makyaj, eskiz ile set ve kukla tasarım çalışmalarını sergileme fırsatı buldu.

MUHSİN ERTUĞRUL ÖDÜLÜ YILDIZ KÜLTÜR’ÜN

DEÜ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ 50 YAŞINDA

Törende konuşan DEÜ Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz, “Tiyatro Günleri kapsamında bu yıl 43’üncüsü düzenlenen etkinliğe ev sahipliği yapmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Ancak bu etkinlik bu sene bizim için daha anlamlı. Çünkü kurulduğu günden bu yana yetiştirdiği sayısız sanatçı ve akademisyen ile ülkemizin sanat ve bilim dünyasına yön veren Güzel Sanatlar Fakültemiz bu yıl 50’nci yaşını kutluyor. Yarım asırlık eğitim geçmişiyle Güzel Sanatlar Fakültemiz gerek akademik çalışmaları gerekse sanatsal faaliyetleri ile ülkemizde bir ekol haline geldi. Böyle bir atmosferde bu etkinliği gerçekleştirmek, bizler için de çok gurur verici. Bu vesileyle hem İzmir’de tiyatronun yaygınlaşması için çok emek vermiş olan Sayın Yıldız Kültür’ü hem de ödül kazanan tüm öğrencilerimizi bir kez daha tebrik ediyorum” dedi.

“DOKUZ EYLÜLLÜ OLMAKTAN GURUR DUYUYORUZ”

DEÜ’nün toplamda 18 fakülteye ev sahipliği yaptığını belirten Rektör Yılmaz, “Bu fakültelerimizin her biri ayrı ayrı bizim göz bebeğimiz. Biz kent geneline yayılan büyük ve köklü bir aileyiz. Fakültelerimizin her biri kendi ihtisas alanlarında çok güzel çalışmalara imza atıyor. Aynı zamanda toplumsal katkı misyonumuzu da göz önünde bulunduran kurumumuz, fakültelerimiz ve diğer birimlerimiz ile de hem öğrencilerimiz hem de vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına cevap veren projeler geliştirerek, başarılarına her geçen gün bir yenisini daha ekliyor. Geçtiğimiz günlerde, dünyanın en saygın yükseköğretim kurumlarından biri olan Oxford Üniversitesi ile sağlık alanında yaptığımız iş birliği anlaşması gibi uluslararası ortaklıklar da Üniversitemizin uluslararası bilim arenasında saygınlığını perçinliyor. İşte biz bu yüzden; eğitimden sağlığa, spordan sanata kadar sergilediğimiz her türlü başarıda Dokuz Eylüllü olmaktan dolayı büyük bir gurur duyuyoruz. Dokuz Eylüllü olmak gerçek bir ayrıcalıktır” şeklinde konuştu.