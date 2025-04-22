Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) açılışının 105’inci yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla olağanüstü gerçekleştirilen Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Yönetim Kurulu Toplantısı’na, DEÜ’nün Özel 75. Yıl Eğitim Kurumlarında öğrenim gören ana sınıfı, ilkokul ve ortaokul düzeyindeki öğrenciler katıldı.

İZMİR (İGFA) - Öğretmenleri ve okul yöneticileriyle birlikte toplantıya katılan 23 öğrenci, DEÜ Rektörlük makamı, rektör yardımcıları ve dekanların yerine geçerek barış dolu, mutlu ve güvenli bir dünya dileklerini yönetim kurulu gündemine sundular. Önerileri oy birliğiyle kabul edilen öğrenciler, 23 Nisan’ı coşku içinde kutladılar.

“105’İNCİYILIN HEYECANINI YAŞIYORUZ”

DEÜ Özel 75. Yıl Eğitim Kurumları 7’nci sınıf öğrencisi Taha Nas, toplantıda günün anlam ve önemine yönelik gerçekleştirdiği konuşmasında, “Cumhuriyet güneşinin berrak yüzünü vatan ufkunda gösterdiği gün olan TBMM’nin açılışının 105’inci yıldönümüne ulaşmanın heyecanıyla, kavuşmuş olduğumuz bir 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı daha sevinç ve coşkuyla kutluyoruz. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal'in önderliğinde ve onun ‘Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararlılığı kurtaracaktır.’ öngörüsüyle tutuşturulan bağımsızlık meşalesi, 23 Nisan 1920 Cuma günü Ankara'da, Anadolu'nun dört bir yanını aydınlatan bir dirilişin müjdecisiydi. İşte o diriliş ruhu ve bağımsızlık tutkusu, bir milleti şaha kaldırdı. Bu şahlanışın adı; birlik ve beraberlik, Ulusal Egemenlik ve Türkiye'mizin aydınlık yarınlarıydı. 23 Nisan sadece ülkemiz için değil bütün dünya çocukları için bir kardeşlik ve barış bayramı olarak kutlanmalıdır. Dünyanın birçok yerinde eğitim, güvenlik, sağlık gibi konularda zor şartlarda yaşayan tüm çocuklar için bu en temel hakların sağlandığı ve onların da mutlu ve güvenli olduğu bir dünya istiyoruz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı hepimize kutlu olsun!” dedi.

TEMENNİLERİNİ ÖĞRENCİLERLE PAYLAŞTI

DEÜ Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz, toplantıya katılan çocukları tek tek selamlayarak, çocukların bayram sevincine ortak oldu. Dilek ve temennilerini öğrencilerle paylaşan Rektör Yılmaz, “Sizlerin öncülüğünde Üniversitemize güzel hizmetler kazandıracağımıza inanıyoruz” dedi.

Rektör Yılmaz, 23 Nisan tarihinin dünya milletlerine örnek teşkil eden özel bir gün olduğuna dikkat çekerek, “Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından tüm dünya çocuklarına armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, dünyada bu alanda çocuklara özel kılınan tek gündür. Bugün burada, 23 Nisan coşkusu içinde, ülkemizin yarınları olacak çocuklarımızla bir araya geldik. Yönetim Kurulu toplantımıza başkanlık eden ve toplantımıza katılan çocuklarımız, güzel dilekleriyle herkes için örnek bir duruş sergilediler. Evlatlarımızın gözlerinden öpüyor, bayramlarını en içten dileklerimle kutluyor; yetiştirdikleri nesillerle geleceğe güvenle bakmamızı sağlayan eğitimcilerimize teşekkür ediyorum” ifadesinde bulundu.

PASTA KESTİLER

Yönetim Kurulu Toplantısı’nın ardından öğrenciler, makamlarını devreden DEÜ üst yönetimi ve dekanlarla birlikte, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na özel kesilen bayram pastasından yediler. Öğrenciler, günün anısına DEÜ Rektörlük Binası önünde, DEÜ üst yönetimi, dekanlar ve okul yönetimiyle birlikte Türk bayrağı baskılı balonlarla hatıra fotoğrafı da çektirdiler.