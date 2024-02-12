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Geçen hafta 6 Şubat depremleri dolayısıyla deprem bölgesinde bulunan ve yeni hizmetlerini bölgeye kazandıran DEÜ, İzmir'deki Seferihisar Yerleşkesinde aynı hafta içinde üç yeni spor yatırımına imza atmıştı. Yeni haftaya da sağlık alanında yeni yatırımıyla başlayan DEÜ, Diş Hekimliği Fakültesi bünyesine kazandırdığı Prekilinik Laboratuvarı’nı hizmete aldı.İZMİR (İGFA) - Türkiye’nin saygın devlet araştırma üniversitelerinden birisi olan Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), farklı alanlardaki yatırımlarına bir yenisi ekledi. Geçen hafta 6 Şubat depremleri dolayısıyla deprem bölgesinde bulunan ve yeni hizmetlerini bölgeye kazandıran DEÜ, İzmir'deki Seferihisar Yerleşkesinde aynı hafta içinde üç yeni spor yatırımına imza atmıştı. Yeni haftaya da sağlık alanında yeni yatırımıyla başlayan DEÜ, Balçova’daki 15 Temmuz Sağlık ve Sanat Yerleşkesinde bulunan Diş Hekimliği Fakültesi bünyesine kazandırdığı Prekilinik Laboratuvarı’nı hizmete aldı. Açılış programına; DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, Balçova Kaymakamı Mahmut Halal, Balçova İlçe Sağlık Müdürü Dr. Özgür Sönmez, Narlıdere İlçe Sağlık Müdürü Dr. Abdulvahap Köse, DEÜ Üst Yönetimi, akademik ve idari kadrosu ile öğrenciler katıldılar.

“AKADEMİK İLERLEYİŞİMİZE ÖNEMLİ KATKI”

Açılış programında konuşan DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, “Üniversitemizin bilimsel ve akademik ilerleyişine katkı sağlayacak önemli bir kazanımı daha hayata geçirmekten mutluluk duyuyoruz” dedi. DEÜ’nün yükseköğretimde önemli bir marka olduğuna ve sağlık alanındaki öncü yatırımlarına devam ettiğinin altını çizen Rektör Hotar, “Uluslararası düzeyde saygın akademik çalışmalar yürüten Üniversitemiz, toplumsal sorumluluk bilinciyle hizmetlerini ve eğitim kalitesini sürekli iyileştirmeyi hedeflemektedir. Bilindiği üzere, diş hekimliği, sadece bireysel sağlığın değil; toplum sağlığının da temel taşlarından biridir. Bu vizyonla yaklaşık dört buçuk yıl önce Diş Hekimliği Fakültemizi açarak sağlık hizmetlerimizi genişletme ve donanımlı diş hekimleri yetiştirme yolunda önemli bir adım attık. Şu anda 8 Ana Bilim Dalı ile faaliyet gösteren Fakültemiz, uluslararası standartlara uygun, gelişmiş teknolojiye dayalı bir eğitim anlayışı ile öğrencilerini geleceğe hazırlamaktadır. Kısa sürede Türkiye’nin en önemli Diş Hekimliği Fakültelerinden birisi haline gelen Fakültemize kazandırdığımız son hizmetimiz olan Preklinik Laboratuvarımız da öğrencilerimizin eğitimlerinde önemli bir tamamlayıcı merkez olacaktır” ifadesinde bulundu.

AYNI ANDA 120 ÖĞRENCİYE HİZMET VERECEK

Hizmete alınan Preklinik Laboratuvarı’nın DEÜ Diş Hekimliği Fakültesi’nin eğitim sürecinin kritik bir bileşeni olduğunu vurgulayan Rektör Hotar, “Diş Hekimliği Fakültemiz, beş yıllık kapsamlı bir eğitim programı ile öğrencilerimize mesleki bilgi, beceri ve yeterlilikleri kazandırmayı amaçlamaktadır. Bu eğitim programının ilk üç yılı, öğrencilerimizin temel tıp ve diş hekimliği bilimlerini klinik öncesi uygulamalar ve özel çalışma simülatörleri ile desteklenen preklinik eğitim ile öğrenmelerini hedefliyor. Bu noktada Preklinik Laboratuvarımız, Fakültemizdeki bu eğitim sürecinin kritik bir bileşenini oluşturmakta. Laboratuvarımız, aynı anda 120 öğrencimize hizmet verebilecek kapasiteye sahip ve öğrencilerimizin hasta üzerinde uygulanacak tedavileri gerçeğe yakın bir şekilde deneyimleyebilmeleri için büyük bir imkân sunmakta. Laboratuvarımız, diş hekimliği eğitiminde önemli bir yere sahip olan preklinik uygulamalar için gerekli olan tüm ekipman ve imkanları barındırmaktadır. Laboratuvarımızın Türkiye’de ve dünyada örnek bir merkez olarak anılmasını ümit ediyor, diliyor ve inanıyorum” bilgisini paylaştı.

EN ÇOK TERCİH EDİLEN FAKÜLTELERDEN

DEÜ Diş Hekimliği Fakültesinin Dokuz Eylül Üniversitesi’nin en genç fakültesi olmasına rağmen kısa sürede hızla gelişme kaydederek, Türkiye’de en çok tercih edilen ilk 10 Diş Hekimliği Fakültesi haline geldiğini aktaran Rektör Hotar, “60 öğrencimizle başladığımız yolculuğumuzda bugün Fakültemiz bünyesinde 250 öğrenciye ulaştık. Her yıl gelişimini katlayarak sürdüren, ulusal ve uluslararası önemli bilimsel projelerde yer alan Diş Hekimliği Fakültemiz, bugün tercih sıralamasında ülkemizde ilk 10 içinde bulunuyor. Elbette bu başarı bir ekip işiydi. Bizler fiziki imkanları hızlıca hazırlarken, hocalarımız da gereken desteği Üniversitemiz için sağladılar. Bu noktada katkıları için tüm hocalarımıza, çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Ayrıca yeniden kavuştuğumuz tüm öğrencilerimize sağlık ve başarıyla dolu bir bahar yarıyılı diliyorum” şeklinde konuştu.

GÜZEL SANATLAR ÖĞRENCİLERİNDEN DUVAR RESİMLERİ

Konuşmasında DEÜ’nün Diş Hekimliği Fakültesi Ortak Derslikler Binası duvarlarının Üniversitenin Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından tıp alanındaki bilim insanlarını yansıtan resimlerle süslendiğini de belirten Rektör Hotar, “Bugünkü açılış törenimizin bir diğer önemli noktası da Diş Hekimliği Fakültesi Ortak Derslikler Binası duvarlarını süsleyen, sanatın ve bilimin iç içe geçtiği özel resimler. Bu resimler, Üniversitemiz Güzel Sanatlar Fakültesi'nin değerli hocaları ve yetenekli öğrencileri tarafından büyük bir özveri ve sanatsal titizlikle hazırlandı. Resimler, medeniyetimizde ve coğrafyamızda tıp alanında öncü olmuş büyük bilim insanlarını konu almaktadır. Bu sanat eserlerinde, icat ettiği aletlerle cerrahinin öncüsü olarak anılan ez-Zehrâvî; modern tıbbın babası olarak kabul edilen ve ‘Tıbbın Kanunu’ adlı eseriyle tıp bilimine yön veren İbn Sina; deneysel tıbbın ilk savunucusu, çiçek ve kızamık hastalıklarını ayrı ayrı tanımlayan ve pediatri ile oftalmoloji alanlarında öncü çalışmalarıyla tanınan er-Râzî gibi değerli bilim insanlarının yaşamlarından kesitler, icat ettikleri aletler ve katkıda bulundukları bilimsel gelişmeler yer almaktadır. Bu vesileyle, laboratuvarımızın ve dersliklerimizin duvarlarını süsleyen sanat eserlerinin oluşturulmasında emeği geçen başta hocalarımız ve öğrencilerimiz olmak üzere, projede yer alan tüm idari personelimize, destek veren kurum ve kuruluşlarımıza da teşekkür ediyoruz” açıklamasında bulundu.

REKTÖR HOTAR’A TEŞEKKÜR

Açılış programında konuşan Dokuz Eylül Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Aliye Akcalı, DEÜ Diş Hekimliği Fakültesi’nin DEÜ’nün en genç fakültesi olduğunu vurgulayarak, “Buna rağmen Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Nükhet Hotar’ın vizyonu, önderliği ve desteğiyle kısa sürede hızla gelişen Fakültemiz, Türkiye’nin en iyileri arasında olmayı başarmıştır. Öğrencilerine yenilikçi bir kariyer imkânı sunan Fakültemize katkıları ve desteği için Sayın Rektörümüze bir kez daha teşekkür ediyoruz” ifadesinde bulundu.

DEÜ Diş Hekimliği Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Elif Figen Koçak ise konuşmasında, DEÜ’nün sağlıktaki son yatırımı olan Preklinik Laboratuvarının, Fakültedeki preklinik eğitime sağlayacağı katkılara değinerek, emeği geçen Rektör Prof. Dr. Nükhet Hotar başta olmak üzere DEÜ Üst Yönetimi ve öğretim üyelerine teşekkür etti.

DEÜ’nün yeni laboratuvar hizmet biriminin açılışı, kurdele kesilerek yapıldı. Açılışın ardından DEÜ Diş Hekimliği Fakültesi bünyesindeki Prekilinik Laboratuvarı, programa katılanlar tarafından gezildi. Burada uygulama dersleri için laboratuvarda bulunan öğrencilerle bir süre sohbet eden Rektör Hotar, “Sizlerin çalışmalarıyla ulusal ve uluslararası ölçekte sağlık bilimlerine yön vermeyi sürdüreceğiz” dedi.