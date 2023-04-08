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Depremden etkilenen illerde bulunan ve afette yaşamını yitiren Dokuz Eylül Üniversitesi öğrencilerine ithaf edilen belgesel, ilerleyen süreçte yaygınlaştırılarak çeşitli mecralarda gösterime sunulacak.

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), Türkiye’yi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yaşanan süreci ve DEÜ’nün bölgede yürüttüğü sosyal faaliyetleri konu alan anlamlı bir belgesel çalışmasına imza atıyor.İZMİR (İGFA) - DEÜ Rektörlüğü’nün öncülüğünde hazırlanan ‘Asrın Felaketinde Asrın Dayanışması’ adlı belgeselin ön gösterimi, DEÜ Sürekli Eğitim Merkezi (DESEM) 15 Temmuz Şehitler Salonu’nda yapıldı.

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