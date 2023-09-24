Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Birleşmiş Milletler Genel Kurul kürsüsünden dünyaya yaptığı Sıfır Atık çağrısına Dokuz Eylül Üniversitesi olarak destek verdiklerini açıkladı.İZMİR (İGFA) - Gerek doğal kaynaklarımızın korunması gerekse de ortaya çıkan atıkların daha etkin bir şekilde değerlendirilmesi amacıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde Eylül 2017 yılında hayata geçirilen ‘Sıfır Atık Projesi’ konusunda BM kürsüsündeki çağrıya, Dokuz Eylül Üniversitesi’nden tam destek geldi. Çevrenin korunması ve gelecek nesillere daha iyi bir doğanın miras bırakılması amacıyla birçok örnek proje ve çalışmaya imza atan DEÜ’de, 2023-2024 akademik yılında Sıfır Atık ile ilgili faaliyetlerin artacağı açıklandı. Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu kapsamında, dünya liderlerine bu yönde çağrıda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamalarını yakından takip ettiklerini belirten Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, “Araştırma Üniversitesi olarak Sıfır Atık konusunda farkındalığı arttırmak adına hem öğrencilerimize hem de personelimize düzenli olarak bu bilinci aktarıyoruz. Sıfır Atık ve Çevre Yönetimi Koordinatörlüğümüz tarafından tüm adımları takip ederek iyileştirme çalışmaları yapıyoruz. Fakültelerde oluşan atıklar da Üniversite imkanlarıyla yeniden dönüştürülerek, birçok alanda etkin şekilde kullanıyoruz. Üniversitemizin her biriminde sıfır atık uygulamalarını arttırarak sürdürmeye kararlıyız” diye konuştu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN SIFIR ATIK ÇAĞRISINA DESTEK

Rektör Hotar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, New York’ta gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu’nda dünya liderlerine Sıfır Atık çağrısı yaptığı konuşmanın, temiz bir doğanın gelecek nesillere bırakılabilmesi adına büyük önem arz ettiğini belirterek, “Dokuz Eylül Üniversitesi olarak çevre alanında fark yaratan çalışmalara imza atıyoruz. Muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın, ‘İklim değişikliği ve çevre kirliliği krizleriyle mücadelemizi çok boyutlu bir şekilde devam ettireceğiz. Türkiye olarak gelecek kuşaklara karşı görevlerimizi hakkıyla yerine getirmenin peşindeyiz. 2053 yılında hedefimiz, net sıfır emisyona ulaşmaktır. Buradan, küresel ısınmada tarihî sorumluluğu fazla olan ülkeler başta olmak üzere herkesi harekete geçmeye çağıyorum.’ sözleriyle dünya liderlerine önemli bir mesaj vermiştir. Cumhurbaşkanımızın, işaret ettiği Sıfır Atık Projesi’nin sürdürülebilir çevre, atıkların geri dönüşümü ve doğal kaynakların korunması gibi birçok konuda projeler hazırlayarak, ülkemiz ve gelecek adına sunmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.