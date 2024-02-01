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Türkiye genelinde 65 farklı üniversiteden 300’ü aşkın sporcunun ter döktüğü şampiyonaya dört sporcusu ile katılan DEÜ, 57 kilo kadınlarda DEÜ Necat Hepkon Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Hayrunnisa İzmir ile finale kalarak gümüş madalyaya uzandı.

İZMİR (İGFA) - 29-31 Ocak 2024 tarihleri arasında Erzurum’da düzenlenen Üniversiteler Türkiye Tekvando Şampiyonası’nda Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) rüzgârı esti. Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından Erzurum Teknik Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonaya dört sporcusu ile katılan DEÜ, 57 kilo kadınlarda DEÜ Necat Hepkon Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Hayrunnisa İzmir ile gümüş madalyaya uzandı. Türkiye genelinde 65 farklı üniversiteden 300’ü aşkın sporcunun katıldığı turnuvada sergilediği başarılı performans ile finale kalan ve gümüş madalya elde eden DEÜ’lü Hayrunnisa İzmir, elde ettiği derecesiyle 8-14 Şubat tarihlerinde Antalya’da düzenlenecek olan 11. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvasına da doğrudan katılma şansı elde ederek; Türkiye’yi uluslararası arenada temsil etmeye hak kazandı. Hayrunnisa İzmir, 2017 yılında Yıldızlar Balkan Şampiyonası’nda ikincilik elde ederek önemli bir başarıya daha imza atmıştı.

1 AYDA 9’UNCU MADALYA

Üç gün boyunca nefes kesen mücadelelere sahne olan ve izleyenlerin büyük beğenisini toplayan şampiyonada DEÜ’yü 57 kilo kadınlarda Hayrunnisa İzmir’in dışında üç sporcusu daha temsil etti. 80 kiloda Onur Kadir Kılıç, 63 kiloda Furkan Kadir Gürel ve 68 kiloda Yiğit Doğanay, mindere çıktılar. Nefes kesen mücadeleler sergileyen Kılıç, Gürel ve Doğanay, çeyrek final yolunda rakiplerine elenerek turnuvaya veda ettiler.

Milli sporculara ev sahipliği yapan ve spora yönelik başarılarıyla dikkat çeken DEÜ’nün bu alandaki yatırımlarının önemine değinen DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, son bir ayda sporun farklı branşlarında gelen 9’uncu madalyanın önemine vurgu yaptı. DEÜ’nün spordaki başarı istikrarına değinen Rektör Hotar, “Yatırımlarımızla Üniversitemizin sporcu kimliğini korumaya ve geliştirmeye kararlıyız. Bu emeklerimizin karşılığını almaya da bir yandan devam ediyoruz. Büyümesini sürdüren spor fakültemize son dönemde yeni bölümler katıldı ve imkanlarımız genişledi. Fakültemiz, büyük emek verilen çalışmalarla Türkiye’de sınırlı sayıda olan akreditasyon belgeli spor bilimleri fakülteleri arasına katıldı. Tüm bu göstergeler ulusal ve uluslararası spor turnuvalarına da yansıyor ve DEÜ’lü sporcuların başarıları artıyor. Erzurum’da düzenlenen Türkiye Şampiyonasında gümüş madalyaya uzanan sporcumuz Hayrunnisa İzmir başta olmak üzere tüm sporcularımızı ve emeği geçen hocalarımızı, antrenörlerimizi, Fakültemiz yetkililerini kutluyorum. Öğrencilerimizle gurur duyuyoruz” dedi.

HOTAR’A TEŞEKKÜR

Sporcularla Erzurum’da bulunan ve DEÜ’lü öğrencilere antrenörlük yapan DEÜ Necat Hepkon Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü’nden Dr. Caner Çetinkaya ise sahip olduğu eğitim-öğretim kalitesi, altyapı yatırımları ve tesis gibi ölçütlerle Dokuz Eylül Üniversitesi Necat Hepkon Spor Bilimleri Fakültesi’nin, Türkiye’nin önde gelen spor fakültelerinden birisi olduğuna dikkat çekti. Dönem boyunca sıkı çalışmalarla başarıya zemin hazırladıklarını ve nihayetinde emeklerinin karşılığını aldıklarını belirten Çetinkaya, “DEÜ’lü sporcularımızın mücadeleleri, turnuvaya katılanlar tarafından da tam not aldı. Üniversitemizi her organizasyonda olduğu gibi bu şampiyonada da en iyi şekilde temsil etmeye çalıştık. Önümüzdeki dönemde de yeni hedeflerimize kilitlenecek, başarıya ulaşmaya çalışacağız. Bizlere sunduğu tüm imkanlar ve destekleri için Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Nükhet Hotar’a ve Fakülte Dekan Vekilimiz Sayın Prof. Dr. Fethi Arslan’a, bir kez daha teşekkür etmek istiyorum” ifadesinde bulundu.