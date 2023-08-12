Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) IEEE Öğrenci Topluluğu’na bağlı Formula Yarış Takımı, Romanya’daki ‘Formula Student 2023’te gururlandıran dereceler elde etti. DEÜ’lü öğrenciler, mühendislik alanında düzenlenen yarışmanın Romanya etabında; maliyet ve lojistik etabında 1’inci, İçten Yanmalı (CV) Araçlar kategorisi Business Plan Presentation klasmanında 2’nci, Genel Business Presentation klasmanında ise 3’üncülük elde etti.İZMİR (İGFA) - DEÜ’lü öğrencilerin yarışmada elde ettiği başarıları değerlendiren DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, “Uluslararası organizasyonda Üniversitemizi ve ülkemizi başarıyla temsil eden ekimizi kutluyoruz. Başarılarıyla gurur duyduk” dedi.

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) IEEE Öğrenci Topluluğu’na bağlı Formula Yarış Takımı (Formula Racing Team), ilk yarışını gerçekleştirdiği sekiz etaptan oluşan Romanya’daki ‘Formula Student 2023’te gururlandıran dereceler elde etti. DEÜ’lü öğrenciler, mühendislik alanında düzenlenen yarışmanın Romanya etabında; maliyet ve lojistik etabında 1’inci, İçten Yanmalı (CV) Araçlar kategorisi Business Plan Presentation klasmanında 2’nci, Genel Business Presentation klasmanında ise 3’üncü oldu. Her yıl farklı bir ülkede yapılan Formula Student organizasyonuna, yılda yaklaşık 600 üniversite ekibi katılım sağlıyor.

DEÜ İEEE Öğrenci Topluluğu’nun, Türkiye’yi başarıyla temsil ettiğini kaydeden DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, “Dokuz Eylül Üniversitesi olarak; öğrencilerimizi otomotiv sektörü de dahil olmak üzere tüm mühendislik alanlarında tecrübeli, aynı zamanda bilgisayar ortamında analiz yapabilen mühendisler olarak yetiştirmeyi hedefliyoruz. Aynı zamanda, Üniversitemizin teoride anlattığı dersleri pratikte uygulayabilmelerini sağlayacak imkanları da öğrencilerimize eksiksiz sunabilmeyi amaçlıyoruz. Tüm bu aşamalarda en önemli yaklaşımlarımızdan biri ise doğayı ve çevreyi düşünerek de hareket etmek. IEEE Öğrenci Topluluğu’na bağlı Formula Yarış Takımı da mühendislik çalışmalarının uluslararası platformda başarıya ulaşmasını sağlamak ve üretilen her araçta verimlilik, yerlilik, inovasyon ve estetiği bulma düşüncesiyle çalışmalar yürütüyor. Romanya’daki uluslararası düzeydeki organizasyonda, Üniversitemizi ve ülkemizi başarıyla temsil eden ekimizi kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz” dedi.

ULUSLARARASI DÜZEYDE BAŞARILAR

Dünya genelindeki lisans ve yüksek lisans düzeyindeki öğrencilerin mühendislik yeteneklerinin gelişimini hedefleyen yarışmayı ve elde ettikleri başarılarını değerlendiren DEÜ Formula Yarış Takımı Proje Sorumlusu, DEÜ Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü 3’üncü sınıf öğrencisi Veysel Şahin ise şunları kaydetti:

“Ekibimiz bu yıl Romanya’da ilk defa düzenlenen Formula Student yarışmasına katılım gösterdi. Romanya etabındaki yarışa yapılan başvurular neticesinde sadece dokuz üniversite katılım sağlayabildi. Bunlardan biri de Üniversitemiz oldu. Bu uluslararası organizasyonda önemli dereceler elde etmenin; okulumuzu, ülkemizi ve sponsorlarımızı başarıyla temsil etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Tüm sponsorlarımıza, projemizi destekleyen Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Nükhet Hotar’a, Üniversitemizin Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığına, DEÜ Teknik Atölyeler Daire Başkanlığı ve çalışanlarına teşekkür ediyoruz. Bu yarışmada elde ettiğimiz tecrübelerle gelecek yıllarda üniversitemizden ve sponsorlarımızdan aldığımız destekler ile; İspanya, Macaristan, Çekya gibi büyük yarışmalara rekabetçi araçlarla katılım gösterip ülkemizi ve Üniversitemizi en iyi şekilde temsil etmeye devam etmek istiyoruz.”

FORMULA STUDENT NEDİR?

İlk olarak 1990 yılından itibaren Otomotiv Mühendisleri Topluluğu (SAE) tarafından düzenlenmeye başlayan yarışma, hali hazırda birçok ülkede (ABD, Almanya, İngiltere, İtalya, Avusturya, İspanya, Macaristan, Hollanda, Çek Cumhuriyeti, Romanya, Rusya, Çin, Japonya, Avustralya, Brezilya, Hindistan) düzenlenmektedir. Yarışmanın amacı; lisans ve yüksek lisans öğrencilerinin mühendislik yeteneklerinin gelişimi başta olmak üzere; inovatif düşünce yapısına sahip, bütçe yönetimi konusunda uzman, halkla ilişkiler ve üretim konusunda tecrübeli, takım çalışmasına uygun hareket edebilen bireyler haline gelmesidir. Formula Student 3'ü statik, 5'i dinamik olmak üzere 8 etaptan oluşmaktadır.