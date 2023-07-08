Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, Sıfır Atık Projesi kapsamında yapılan çalışmalar neticesinde, 2018 – 2023 yılının ilk yarısı itibarıyla yaklaşık bin 500 ton geri dönüştürülebilir malzemenin ekonomiye kazandırıldığını söyledi.

İZMİR (İGFA) - Dokuz Eylül Araştırma Üniversitesi; doğal kaynaklarımızın korunması, kullanılan ürünlerin geri kazanılarak çevrenin korunması amacıyla Türkiye’de 2017 yılında başlatılan Sıfır Atık Projesi kapsamında çalışmalarını sürdürüyor. Düzenlenen farkındalık eğitimleri ile birimlerin kendi içlerinde hem öğrencilere hem de personele düzenli olarak sıfır atık bilincini aktarmaları amaçlanırken, tüm gelişmeler Sıfır Atık ve Çevre Yönetimi Koordinatörlüğü tarafından takip ediliyor. Fakültelerde oluşan atıklar da Üniversite imkanlarıyla yeniden dönüştürülerek, birçok alanda etkin şekilde kullanılıyor. Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, atık yönetimini temel seviyeden bir üst seviyeye taşımak ve bertarafa giden atık miktarını azaltmak amacıyla birçok projeyi hayata geçirdiğini belirterek, “Üniversitemizin her biriminde sıfır atık uygulamalarını artIrarak sürdürmeye kararlıyız” dedi. Rektör Hotar, “Dokuz Eylül Üniversitesi olarak çevre alanında fark yaratan çalışmalara imza atıyoruz. Muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Sayın Emine Erdoğan’ın himayelerinde yürütülen Sıfır Atık projesi ile sürdürülebilir çevre, atıkların geri dönüşümü ve doğal kaynakların korunması gibi birçok konuda projeler hazırlıyoruz” dedi.

DÖNÜŞTÜRÜYORUZ, ÜLKE EMONOMİSİNE KAZANDIRIYORUZ

“Üniversitemizdeki 15 adet kampüste Sıfır Atık Belgesi bulunmaktadır” diyen DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, sözlerini şöyle sürdürdü: “Tüm kampüslerimizde Sıfır Atık faaliyetlerine önem veriyoruz; çalışmaları yakından ediyoruz. Sıfır Atık ve Çevre Yönetimi Koordinatörlüğünün öncülüğünde, tüm akademik birimlerden akademik ve idari personele kapsamlı eğitimler düzenliyoruz. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 2022 yılı başında üniversitemize hibe edilen otomatik kompost makinesi ile üniversite yemekhanelerinde oluşan ayrıştırma atıkları toprak iyileştirici bir malzeme olan komposta dönüştürüyoruz, toprakla buluşturuyoruz. Geçtiğimiz günlerde kampüs alanlarındaki kullanılmayan malzemelerden, öğrencilerimizin kampüs alanlarında faydalanacağı ‘Akıllı Çardak’ çalışmasını başlattık.”

BİN 500 TON ATIK DÖNÜŞTÜRÜLDÜ

Rektör Hotar, “2018 - 2022 yılları arasında her yıl artan bir miktarda yaklaşık bin 500 ton geri dönüştürülebilir atık toplanmış ve ekonomiye geri kazandırılmıştır. 2023 yılının ilk yarısını tamamladığımız şu günlerde toplam 135 ton geri dönüştürülebilir malzeme daha atık özelliğinden çıkıp ekonomiye geri kazandırılmıştır. Üniversitemiz, atık yönetimini temel seviyeden bir üst seviyeye taşımak ve bertarafa giden atık miktarını azaltmak amacıyla çalışmalarına devam etmektedir. Üniversitemiz, atık yönetimini temel seviyeden bir üst seviyeye taşımak ve bertarafa giden atık miktarını azaltmak amacıyla çalışmalarını sürdürmektedir” diye konuştu.