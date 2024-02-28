Dokuz Eylül Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (DESEM), mikro yeterlilikler kapsamında hazırlamış olduğu ‘Kurumlara Yönelik Mikro MBA Sertifika Programı’nı hayata geçirdi. Toplamda 50 saat sürmesi planlanan eğitimin 8 modülden oluşacağını kaydeden Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Rektör Vekili, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) üyesi Prof. Dr. Mahmut Ak, “Yaşam boyu öğrenmeyi destekleyen Araştırma Üniversitemiz bu doğrultuda yürüttüğü projeler ve DESEM bünyesinde açtığı kurslarla, hem mevcut işlerindeki pozisyonlarına yönelik yetkinliklerini artırmak isteyen bireylere yardımcı oluyor hem de başlattığı sertifika programları ile istihdamın artırılmasına katkı sunuyor” dedi.

İZMİR (İGFA) - Alanında öncü çalışmalar yürüten ve çağın gereklerine uygun olarak kendini yenileyen Dokuz Eylül Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (DESEM), mikro yeterlilikler kapsamında hazırlamış olduğu ‘Kurumlara Yönelik Mikro MBA Sertifika Programı’nı hayata geçirdi. Toplamda 50 saat sürmesi planlanan eğitimin 8 modülden oluşacağını kaydeden Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Rektör Vekili, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) üyesi Prof. Dr. Mahmut Ak, “Günümüzün modern iş dünyası, insanlara oldukça dinamik ve rekabetçi bir ortam sunuyor. Elbette şirketler ve kurumlar, bu dinamik ve rekabetçi ortama ayak uydurabilecek nitelikte yöneticilerle çalışmayı tercih ediyorlar. DESEM bünyesinde hayata geçirilen Mikro MBA Sertifika Programı ile yönetim pozisyonunda bulunan ya da yönetim pozisyonlarında çalışmak isteyen katılımcılara ihtiyaç duydukları beceri ve yetkinliklerin kazandırılması amaçlanmaktadır. Yaşam boyu öğrenmeyi destekleyen Araştırma Üniversitemiz bu doğrultuda yürüttüğü projeler ve DESEM bünyesinde açtığı kurslarla, hem mevcut işlerindeki pozisyonlarına yönelik yetkinliklerini artırmak isteyen bireylere yardımcı oluyor hem de başlattığı sertifika programları ile istihdamın artırılmasına katkı sunuyor” diye konuştu.

İZMİR DEVLET ÜNİVERSİTELERİNDE İLK

DEÜ’nün, Kurumlara Yönelik Mikro MBA Sertifika Programı’nı İzmir’deki devlet üniversiteleri arasında açan ilk üniversite olduğunu aktaran DESEM Müdürü Prof. Dr. Engin Deniz Eriş, DESEM Mikro MBA programının genel işletme yönetiminin temel ve öne çıkan alanlarını kapsayan hibrit ve yeni nesil bir sertifika programı olduğunu belirtti. Avrupa mikro yeterlilikler yaklaşımı ile uyumlu olarak tasarlanan program kapsamında, iş hayatının profesyonellerinin hedef kitle olarak belirlendiğine dikkat çeken Prof. Dr. Eriş, “21. Yüzyıl işletmecilik anlayışını kavramak ve süreçleri tanımlamak odağında yürütülen programın sonunda yapılacak olan sınavda başarılı olanlar, e-Devlet’te sorgulanabilir sertifika almaya hak kazanacaklar. Dokuz Eylül Üniversitesi öğretim üyeleri tarafından yürütülen program sayesinde, sektörlerin beklentileri doğrultusundaki teorik ve pratik bilgiler katılımcılara bir arada veriliyor” bilgisini paylaştı.