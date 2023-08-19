Yerel ve uluslararası alandaki tanınırlığını elde ettiği başarılarla her geçen gün arttıran Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Devlet Konservatuvarı, fark yaratmaya devam ediyorİZMİR (İGFA) - Konservatuvarın Müzik Bölümü Piyano Anasanat Dalı’ndan Dr. Öğr. Üyesi Demet Eytemiz ile aynı bölümde piyano eğitimi alan öğrencileri, son dönemdeki çalışma ve başarılarını paylaşmak için DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar’ı ziyaret etti.

Rektör Hotar, “Devlet Konservatuvarımızın sihirli parmaklara sahip genç öğrencileri, bugüne kadar ülkemizi ve Üniversitemizi yurt dışında gururla temsil ettiler. Öğrencilerimizi ve onları yetiştiren hocalarımızı yürekten kutluyor, başarılarının artarak sürmesini diliyoruz” dedi.