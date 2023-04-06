Bunlar da ilginizi çekebilir

Arızalanan geminin İGTH Merkezimiz koordinasyonunda; Kılavuz Kaptan ve KURTARMA-8 Römorkör refakatinde Büyükdere Limanı’na demirletildiği kaydedildi.

Gürcistan’dan Suudi Arabistan’a seyir halinde olan ALFA LIVESTOCK adlı 72 metre boyundaki canlı hayvan gemisinin Türkeli Feneri açıklarında makine arızası yapması üzerine ekipler olay yerine sevk edildi.

Suudi Arabistan'a seyir haline bir 72 metre boyundaki canlı hayvan gemisi Türkeli Feneri açıklarında makine arızası yaptı. İSTANBUL (İGFA) - Haberi Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü duyurdu.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.