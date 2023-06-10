Ordu Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Triatlon Federasyonu iş birliğinde 10-12 Haziran tarihlerinde Ordu’da 4.sü düzenlenecek triatlon yarışları öncesinde kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.ORDU (İGFA) - 19 Eylül Ortaokulu önünden başlayıp Ceren Özdemir Meydanına kadar süren kortej yürüyüşüne Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdülkadir Hatipoğlu, Triatlon Federasyonu Organizasyon Kurulu Başkanı Ender Baş, Büyükşehir Belediyesi daire başkanları, sporcular ve vatandaşlar katıldı.

10 Haziran Cumartesi günü saat 08.00’de, Türkiye genelinde her yaş grubundan 17 ilden 510 sporcunun katılımıyla gerçekleşecek olan yarışta sporcular yüzme, bisiklet ve koşu parkurlarından ardı ardına geçerek ter dökecek.

DÖRDÜNCÜSÜ DÜZENLENİYOR

Ordu, “2023 Ordu Triatlon Türkiye Kupası” ve “Okul Sporları Türkiye Şampiyonası” yarışlarına ev sahipliği yapacak.

Üç branşın bir arada yapılarak güç, koordinasyon ve zekanın aynı anda kullanılacağı “2023 Ordu Triatlon Türkiye Kupası” ve “Okul Sporları Türkiye Şampiyonası” Elit – Erkekler, Elit – Kadınlar, Genç – Erkekler, Genç – Kadınlar, Yıldız – Erkekler, Yıldız – Kadınlar, M3 – Erkekler, M3 – Kadınlar, Paratriatlon Erkekler, Yaş Grubu Erkekler ve Yaş Grubu Kadınlar kategorilerinde gerçekleştirilecek.

BAZI NOKTALAR ARAÇ TRAFİĞİNE KAPALI OLACAK

Öte yandan düzenlenecek yarış kapsamında 10.06.2023 Cumartesi, 11.06.2023 Pazar, 12.06.2023 Pazartesi günü saat 06.00 ile 17.30 saatleri arasında Altınordu ilçesi Mehmetçik Bulvarı, 15 Temmuz Milli İrade Caddesi, 1068. Sokak ve Akyazı Caddesi araç trafiğine kapalı olacak.