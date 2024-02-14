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Denizli Büyükşehir Belediyesinin DTB işbirliğiyle hayata geçirdiği 25 bin ton kapasiteli Denizli Merkez Lisanslı Depoculuk Tesisi’nde sona gelindi. Başkan Zolan, Denizli tarımı ve ekonomisine büyük katkılar sağlayacak tesisin açılışını bu ay içerisinde yapacaklarını müjdeledi.DENİZLİ (İGFA) - Denizli'de hayata geçirdiği kırsal kalkınma projeleri ile üreticilere destek olmaya devam eden Denizli Büyükşehir Belediyesi, Denizli Ticaret Borsası (DTB) işbirliğiyle kente kazandıracakları 25 bin ton kapasiteli Denizli Merkez Lisanslı Depoculuk Tesisi’nde sona geldi. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Tavas Makası Cankurtaran Mevkii’nde yapımında sona gelen tesiste incelemede bulundu. Başkan Zolan’a DTB Başkanı İbrahim Tefenlili ve beraberindekiler eşlik etti. Bir süre tesisi gezen Başkan Zolan beklenen müjdeyi verdi. Denizli’de ilkini başlattıkları Denizli Merkez Lisanslı Depoculuk Tesisi yapımında sona geldiklerini kaydeden Başkan Zolan, 25 bin ton kapasiteli tesisin öneminden bahsederek, “Artık çiftçilerimizin ürünleri burada depolanabilecek. Ürünlerin hem kalitesinde kayıp olmayacak hem de ürün sağlıklı bir şekilde korunacak. Tesis inşallah her türlü olumsuzluğun önüne geçecek” dedi.

Çok büyük imkan olacak

Tesiste depolanan ürününün sertifikasını alan çiftçilerin bu belge üzerinden satış yapabileceğini veya bankalardan çok çok düşük faizle ya da bazı faizsiz krediler de kullanma imkanına sahip olabileceğini anlatan Başkan Zolan, tesisin öneminden bahsederek, “Hasat sonrası çiftçilerimizin ürünlerini koyacak yer olmuyor. Bundan dolayı çiftçimiz ürününü satmak zorunda hissediyor. Ürünün bol olduğu sezonda ise maalesef fiyatlar da aşağıya iniyor ve çiftçimiz zarar noktasında sıkıntılar çekiyor, düşük fiyatla ürününü satmak zorunda kalıyor. Lisanslı depoculuk ile çiftçimiz hem ürününü kalitesi bozulmadan koruyabilecek hem de istediği zaman elindeki sertifika üzerinden satış yapabilecek. Onun için bu tesis şehrimize, çiftçilerimize çok büyük imkan olacak” dedi.

Bir lisanslı depo da Çivril ilçesine de yapılıyor

Bir lisanslı depoculuk tesisini de Çivril ilçesinde yaptıklarını kaydeden Başkan Zolan, şunları kaydetti: “Çivril, Çal, Baklan ve Bekilli bölgemize hitap edecek lisanslı depoculuk inşaatımız da hızlı bir şekilde devam ediyor. Yaklaşık 1,5 ay sonra da onun açılışını gerçekleştireceğiz. Bu tesisimiz de Tavas, Acıpayam, Kale, Beyağaç, Pamukkale ve Merkezefendi ilçelerimize hitap edecek. İnşallah Şubat ayında buranın açılışını gerçekleştireceğiz. Güzel bir işi bitirmenin mutluluğunu yaşayacağız. Üretim kadar kıymetli olan lisanslı depoculuk çok önemli. Gelecekte herhangi bir olumsuzluk olduğunda, başta buğday, mısır, nohut gibi ürünlerin elimizde bulunması, hayatın devam etmesi anlamında ülkemize güç verecektir. Hayırlı ve uğurlu olsun.”

“Yıllarca çiftçilerimize, üreticilerimize hizmet verecek”

DTB Başkanı İbrahim Tefenlili ise, Denizli Büyükşehir Belediyesi ile yaptıkları projenin kente, çiftçilere, üreticilere yıllarca hizmet vereceğini belirterek, Çivril ilçesi ve Denizli merkez Cankurtaran bölgesinde yapılan her iki tesisin Denizli’nin tamamını kapsayan bir proje olduğunu söyledi. Bu ay, incelemesini yaptıkları Denizli Merkez Lisanslı Depoculuk Tesisi’nin açılışını yapacaklarını belirten DTB Başkanı Tefenlili, “Buradan ben öncelikle Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ederim. Büyükşehir Belediye Başkanımız Osman Zolan olmasaydı DTB olarak biz bu yatırımın altından kalkamazdık. Çiftçilerimize verilen bir destek olduğu için Osman Zolan Başkanımız bu projeye büyük destek verdi. İnşallah şehrimize, çiftçilerimize hayırlı olur. Bu tesis yıllarca çiftçilerimize, üreticilerimize hizmet verecektir” ifadelerini kullandı.

Lisanslı depoculuk nedir?

Depolamaya uygun nitelikteki hububat, baklagiller, yağlı tohumlar, pamuk, fındık, zeytin ve zeytinyağı gibi standardize edilebilen temel ve işlenmiş tarım ürünlerinin standartları belirlenerek emniyetli ve sağlıklı koşullarda lisanslı depo işletmelerine ait depolarda depolanmasını ve bu ürünlerin ticaretinin yine bu işletmeler tarafından elektronik ortamda düzenlenen ürün senetleri vasıtasıyla yapılmasıdır. Türkiye’de lisanslı depo faaliyetlerini, 5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu düzenlemektedir. Kanunun amacı tarım ürünleri ticaretini kolaylaştırmak, depolanması için yaygın bir sistem oluşturmak, ürün sahiplerinin mallarının emniyetini sağlamak ve kalitesini korumak, ürünlerin sınıf ve derecelerinin yetkili sınıflandırıcılar tarafından saptanmasını sağlamak, tarım ürünleri lisanslı depo işleticilerinin kişiler arasında ayrım yapmaksızın tarım ürünlerini kabul etmelerini temin etmek, ürünlerin mülkiyetini temsil eden ve finansmanını, satışını ve teslimini sağlayan ürün senedi çıkartmak ve standartları belirlenmiş tarım ürünlerinin ticaretini geliştirmek üzere, tarım ürünleri lisanslı depoculuk sisteminin kuruluş, işleyiş ve denetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.