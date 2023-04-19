DEVA Partisi, 23'üncü eylem planını 'yurt dışında yaşayan vatandaşlara' yönelik açıkladı.ANKARA (İGFA) - Yurt Dışı Vatandaşlar Eylem Planı’nı açıklayan DEVA Partisi'nin “Türkiye her yerde seninle” başlığını taşıyan eylem planı, 12 ana ve 40 alt başlıkta toplanan 106 adımdan oluştu.

Eylem planını, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Mustafa Yeneroğlu tanıttı.

Konuşmasında yurt dışında yaşayan vatandaşların geçici olarak görülmeleri nedeniyle uzun yıllar boyunca kapsamlı bir göç politikası oluşturulamadığını söyleyen Genel Başkan Ali Babacan, “Son senelerde bir kişinin dürtülerine bağlı şahsileştirilmiş dış ilişkilerle, yurtdışındaki insanlarımızın hayatı daha da zorlaştı. Dünyayla kavgalı, itibarı azalan bir ülkenin vatandaşı olmak, yurt dışındaki insanlarımız için de daha zor bir ortam oluşturdu” dedi.

Yurt dışında yaşayan vatandaşların emeklilikten askerliğe, araç kullanımından sağlığa, otomatik bilgi paylaşımından yurt dışı seçim çevresine kadar her alanda sıkıntılarla karşılaştıklarını ifade eden Babacan, "Yurt dışı milletvekilliği getirilecek, TBMM’de ihtisas komisyonu kurulacak, 30 yaşından gençlere ilk pasaportları ücretsiz verilecek, denklik işlemleri kolaylaştırılacak, profesyonel orduya geçişle bedelli askerlik kaldırılacak, özel araçların tekrar yurt dışına çıkarılma şartı 30 güne düşürülecek, telefonların kayıt yaptırmadan kullanımı 180 güne çıkartılacak. Yurt dışından emeklilerin tam zamanlı çalışma yasağı kaldırılacak" diye konuştu.

Söz konusu eylem planından yer alan ifadelerden bazıları şöyle: