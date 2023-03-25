DEVA Partisi Bursa İl Başkanlığı parti merkezinde sandık müşahitliği eğitimi verdi.BURSA (İGFA) - DEVA Partisi Bursa İl Başkanlığı'nda “Sandık Müşahitliği Eğitimi” düzenlendi. Eğitim Genel Merkez Seçim İşleri Başkanı İdris Şahin’in görevlendirmesi ile Marmara Bölgesi Seçim İşleri Başkan Yardımcısı Avukat Gökhan Özsaraçoğlu tarafından verildi. Eğitime Bursa İl Teşkilatlarından yöneticiler ve eğitimde alınacak bilgileri tüm teşkilatlara yaygınlaştıracak seçim işleti başkanlığında ngörevli Avukatlar katıldı.

Eğitimin açılış konuşmasını yapan Kurucu İl Başkanı ve 28. Dönem Bursa Milletvekili aday adayı Serkan Özgöz : “Mart 2020’de pandemi koşullarında kurulmasına rağmen Sn Genel Başkanımız Ali Babacan liderliğinde Türkiye’nin en hızlı teşkilatlanan siyasi partisi olduk. Hazırladığımız 22 eylem planı ile vatandaşımızın öncelikli ekonomi olmak üzere tüm sorunlarını çözecek liyakatlı kadroları bir araya getirdik. Bursa’nın 17 ilçesinde kurulmuş ilçe başkanlıklarımız ile şimdi amacımız Bursa’da 6841 sandıkta vatandaşımızın, demokrasimizin namusu olarak gördüğümüz oylarımıza sahip çıkmak. Bu kapsamda vatandaşlarımızın da sürece dahil olacağı ve mahallesine, oy kullandığı okula ve sandığına sahip çıkabileceği Saydık.Biz uygulamasını devreye aldık.

Seçim günü tüm teşkilatlarımızla sandıklara ve vatandaşımızın oylarına sahip çıkacağız” dedi.