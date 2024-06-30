Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Merkezi tarafından 27 Mayıs 2024 tarihinde Bursa'nın Mudanya İlçe Başkanlığı'nı oluşturmak için görevlendirilerek ataması yapılan Mehmet Özalp, yeni ilçe yönetimini seçimle belirledi.BURSA (İGFA) - DEVA Mudanya İlçe Başkanlığı'na atamayla gelen Mehmet Özalp, yapılan seçimle İlçe Başkanı oldu.

14 kişilik yeni yönetimini seçimle belirleyen Özalp başkanlığındaki partinin ilçe yürütme kurulunda; Yusuf Danışan, Eyüp Doğruoğlu, İsmet Altıkardeşler, Mehmet Özdek, Doğan Yıldırım, Mehmet Akkaya, Dilek Çiçek, Nimet Ural, Neslin Ergilir, Sayim Erginyürek, Hülya Bulut ve Yusuf Yiğit görev aldı.

Mudanya için yeni bir dönemin başlangıcı olduğunu ifade eden DEVA Partisi İlçe Başkanı Mehmet Özalp, ilçenin ihtiyaç ve beklentilerini dikkatle analiz edeceklerini ve partinin çözüm odaklı politikalarını uygulamaya koyacaklarını söyledi. Mudanyalıları DEVA Partisi çatısında buluşmaya davet eden Özalp, vatandaşların da desteğiyle daha iyi Mudanya için çalışmaya ve ilçenin refahı için çaba göstermeye gayret edeceklerini belirtti. Özalp ve yönetimi, seçimler ardından mazbatasını Mudanya İlçe Seçim Kurulu'ndan teslim aldı.