DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Hasan Karal, Ramazan ayının hayırlara vesile olması temennisinde bulunarak, “Kardeşliğimizin pekiştiği, birlik ve beraberliğimizin daha da kuvvetlendiği bir ay olan Ramazan ayında ne yazık ki Gazze’de yine çocuklar ölüyor, insanlar kan ağlıyor, açlık ve susuzlukla mücadele ediyor. Nice Müslüman Ramazan’a ulaşmanın sevincinden, heyecanından mahrum bırakılıyor. Diliyoruz ki bu mübarek ay, zulüm altındaki kardeşlerimizin kurtuluşuna vesile olsun.” dedi.ANKARA (İGFA) - Ramazan ayı başlangıcı dolayısıyla yazılı bir açıklama yapan DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Hasan Karal, sevgi, hoşgörü ve yardımlaşmanın perçinleştiği, on bir ayın sultanı Ramazan ayına hep birlikte kavuşmanın heyecanını yaşadıklarını söyledi. Oruç, ibadet ve sabır ayı olan Ramazan’ın, Müslümanlar için kaynaşma, ortak paylaşım, birliktelik ve hoşgörü ifade ettiğini kaydeden Karal, “Gelişi ile değerlerimizin büyük bir inançla yaşandığı Ramazan ayı; Rabbimizin af, mağfiret, lütuf ve kereminin doruğa çıktığı, gönüllerin birleştiği, dostluk ve kardeşlik duygularının yoğunlaştığı, cömertliğin ve yardımseverliğin zirveye ulaştığı aydır. Bu kutlu ayın kalplerimizden sevgiyi, sofralarımızdan bereketi, evlerimizden huzur ve saadeti eksik etmemesini diliyorum” diye konuştu.

“YÜZYILIN TRAJEDİSİNİN YAŞANDIĞI GAZZE’DE İNSANLAR AÇLIK VE SUSUZLUKLA MÜCADELE EDİYOR”

Milletvekili Karal, Gazze’de yaşanan soykırım dolayısıyla binlerce Müslüman’ın Ramazan ayına mahzun girdiğini söyledi. Yüzyılın en büyük trajedisinin yaşandığı Gazze’de insanların açlık ve susuzlukla da mücadele etmek zorunda kaldığını ifade eden Karal, şu ifadelere yer verdi:

“Kardeşliğimizin pekiştiği, birlik ve beraberliğimizin daha da kuvvetlendiği bir ay olan Ramazan ayında ne yazık ki Gazze’de yine çocuklar ölüyor, insanlar kan ağlıyor. Nice Müslüman Ramazan’a ulaşmanın sevincinden, heyecanından mahrum bırakılıyor. Diliyoruz ki bu mübarek ay, zulüm altındaki kardeşlerimizin kurtuluşuna vesile olsun. Kalplerimizin huzur bulduğu bir bayrama erişmek duasıyla; milletimizin ve tüm İslam Aleminin başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem azabından kurtuluş olan Ramazan-ı Şerif’ini tebrik ediyorum. Ramazan ayımız mübarek olsun.”