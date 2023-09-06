Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Kayseri İl Başkanlığı, genel seçimler sonrası yeniden yapılanma ve teşkilatlanma çalışmaları kapsamında yetki belgesi vermeye devam ediyor. İl başkanlığının önerisi üzerine Özvatan’da teşkilatlanma çalışmaları başlatmak için kurucu ilçe başkanı olarak Şahin Çağrı’ya DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan tarafından yetki belgesi verildi.DEVA Partisi Kayseri İl Başkan Vekili Ufuk Taşcı, genel seçimler sonrası parti teşkilatlanma ve il yönetimi yeniden yapılanma çalışmaları noktasında liste hazırlama çalışmalarının sürdüğünü söylerken, "Şahin Bey ile yaptığımız istişareler sonrası memleketi Özvatan’da ilçe başkanlığı görevine talip olmuştur. Başlatılan yeni süreç ile birlikte kurucu ilçe başkanı olarak yetki alan Şahin Çağrı’nın Özvatan ilçemizde DEVA Partisi kimliğini en iyi şekilde temsil edeceğine inancımız tam. Kendisinin yörenin insanı olması, yapacağı çalışmalar ve teşkilatlanma faaliyetleri, partimize ve bizlere çok şey katacaktır. Yaklaşan yerel seçimler öncesi bölgede varlığımızı güçlendirerek sesimiz olacaktır. Ayrıca kamuoyuna belirtmek istediğim iki husus bulunmakta: Bunlardan ilki, genel seçimler sonrası yeniden yapılanma sürecine girmiş bulunmaktayız. Yönetimden ayrılan yol arkadaşlarımız olduğu gibi yönetime yeni katılmak isteyen yeni yol arkadaşlarımızda bulunmaktadır. Bu bağlamda yeni il yönetimi oluşturmaya yönelik yoğun temaslarımız devam etmektedir. Yüreğinde DEVA sevgisi ve güveni olan ve siyasete zaman ayırabilecekler ile yola devam etme noktasında ince eleyip sık dokuyarak titiz bir çalışma yürütmekteyiz. İkinci husus ise ilçelerden il teşkilatımıza doğru bir yapılanma çalışması yürütmeye başladık" dedi.

Özvatan’a kurucu ilçe başkanı olarak görevlendirilen Başkan Çağrı ise: “Partimiz kurulduğu günden bu yana elimden gelenin en iyisini yapmaya gayret ettim. Bu güzel ve gittikçe büyüyen DEVA ailesinin parçası olmaktan gurur duyuyorum. İnşallah DEVA Partisi çatısı altında Özvatan’ım için ben ve teşkilatlanmada görev alacak yeni arkadaşlarla elimizden gelenin en iyisini yapacağız ve partimizi en güzel şekilde temsil edeceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Beni bu göreve layık gören başta Genel Başkanımız Sn. Ali Babacan olmak üzere, Teşkilat İşleri Başkanımız Sadullah Ergin Beyefendiye, İl Başkanımız Ufuk Taşcı’ya ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ederim. Çıktığımız bu yolda Özvatan’da kalbi DEVA için atan gönüllülerimizle en kısa sürede yapılanma gerçekleştirip, kongreye ve yerel seçimlere hazırlığımızı yapacağız. Tekrardan emeği geçen herkese teşekkür ederim.” dedi.