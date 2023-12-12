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DEVA Partisi Balıkesir Milletvekili Burak Dalgın, asgari ücretin enflasyona ezdirilmemesi gerektiğini kaydetti.ANKARA (İGFA) - DEVA Partisi Balıkesir Milletvekili Dalgın, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Süper Lig'de oynanan MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının ardından hakem Halil Umut Meler'in, Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca ve bazı kişilerin saldırısına uğradığını belirterek, bu durumu kınadı.

Ankara'da bir çocuğun sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradığını anımsatan Dalgın, hem merkezi hem de yerel idareleri bu konuda hareket etmeye çağırdı.

Asgari ücrete ilişkin görüşmelerin devam ettiğini kaydeden Dalgın, "asgari ücretin açlık sınırının altında olduğunu, vatandaşların 11 bin 400 lirayla geçinmesinin beklendiğini" anlattı.

Asgari ücrete yapılan zammın en fazla 3 ay içinde enflasyon karşısında eridiğini dile getiren Dalgın, "Enflasyonu düşürmeden vatandaşın alım gücünü artıramazsınız. Vatandaşın hayat kalitesini yükseltmenin yolu kağıt üzerinde zam yapmak değil. Asgari ücret, genel ücret haline geldi." ifadelerini kullandı.

Dalgın, bütün ücretlerin, yıllar içerisinde asgari ücrete denk gelmeye başladığını savunarak, bu durumun tecrübe, eğitim ve çalışkanlığın rafa kalkmasına yol açtığını söyledi. Dalgın, "Sonuç, kredi batağına girilmesi ve kolay para hevesinin toplumu sarmasıdır." diye konuştu.

Dalgın, asgari ücreti hükümetin belirlediğine dikkati çekerek, "Ücreti işveren ödüyor. Kamuda asgari ücretle çalışan kimse yok. İşveren dediğimiz insanlar ağırlıklı olarak KOBİ'ler. 10 asgari ücretliden 7'sini KOBİ'ler istihdam ediyor. Bu işletmelerin hayatını sürdürmesi ve kayıt dışına çıkmamasını sağlamak zorundayız. Asgari ücreti belirlerken hassas bir denge kurmaya mecburuz. Asgari ücret, enflasyona ezdirilmemeli." çağrısında bulundu.