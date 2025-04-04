Bunlar da ilginizi çekebilir

CHP’li Gençay: Didim de Özlem Çerçioğlu'nu örnek alıyoruz.

CHP’li Gençay: Didim de Özlem Çerçioğlu'nu örnek alıyoruz.

Karacasu’nun yeni cadde ve yaşam alanı hızla tamamlanıyor

Karacasu’nun yeni cadde ve yaşam alanı hızla tamamlanıyor

Paylaşımda, Bahçeli'nin makam odasından görüntü de aktarıldı.

Öte yandan partinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli, Genel Merkezimizde mesaisine başlamıştır. Allah başımızdan eksik etmesin" ifadeleri yer aldı.

Yoğun ilgi üzerine Bahçeli balkondan bozkurt işareti ile kalabalığı selamladı. Büyük kalabalık Bahçeli'yi karanfillerle karşıladı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, geçirdiği ameliyat sonrası mesaiye başladı. ANKARA (İGFA) - Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Alparslan Türkeş’in kabrini ziyaretinin ardından Türkiye Alparslan Türkeş Siyaset Akademisi Vakfı’nın açılışına katılmak üzere Balgat’a geldi.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.kent09.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.