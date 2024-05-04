3 Mayıs Türkçülük Günü'nde Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ismi meclis üyelerinin ortak önergesi ile Kayseri Bünyan'daki Yenice Sosyal Tesisleri'ne verildi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Bünyan Devlet Bahçeli Sosyal Tesislerinin açılışı Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin, MHP İl Yönetimi, AK Parti, MHP ve İYİ Parti İlçe Başkanları ve Yönetimleri, Bünyan Ülkü Ocakları Başkanı, İlçe Protokolü, Meclis Üyeleri ve vatandaşların katılımı ile gerçekleşti.

3 Mayıs Türkçülük Günü' nü kutlayarak açıklamalarına başlayan Başkan Metin, "Böyle önemli bir günde Türk Dünyasının Bilge Lideri, Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli beyefendinin isminin yaşayacağı bu değerli tesisimizin açılışını yapmaktan büyük gurur ve mutluluk duyuyorum. Yenice Sosyal Tesislerimizin isminin meclisimizde Cumhur İttifakımız AK Parti, Milliyetçi Hareket Partimiz ve İYİ Parti meclis üyelerimizin ortak önergesi ile geçmesinden dolayı tüm değerli meclis üyelerimize yürekten teşekkür ediyorum.

Ayırmadan, ayrıştırmadan tüm hemşehrilerimize hizmet etmeye devam edeceğimizi belirtiyor, Devlet Bahçeli Sosyal Tesislerimizin hayırlı olmasını diliyorum" dedi.