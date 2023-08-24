Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sosyal hizmet modellerinden yararlanan gençlerden Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) giren 319 öğrenci Türkiye’nin çeşitli illerindeki üniversitelere yerleşti.ANKARA (İGFA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın devlet koruması altındaki öğrencilerin akademik başarısını artırmaya yönelik çalışmaları öğrencilerin üniversite sınav sonuçlarına olumlu olarak yansıdı.

Bakanlığa bağlı kuruluşlarda koruma ve bakım altındaki gençler ile koruyucu aile yanında bulunan gençlerin YKS başarısı dikkat çekti. 319 genç üniversitelere girmeye hak kazandı.

Alınan bilgiye göre bu gençlerden 165’i lisans bölümlerine, 154’ü ise ön lisans bölümlerine yerleşti.Öğrencilerin yerleştiği bölümler arasında Tıp Fakültesi, Psikoloji, Diş Hekimliği, Mühendislik Fakültesi ve Hukuk Fakültesi başta olmak üzere çok sayıda fakülte ve bölüm yer alıyor.