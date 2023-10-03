Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile birlikte, teröristlerce şehit edilen Develili Mikail Bozlağan’ın cenaze törenine katılarak, son görevini yerine getirdi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Ankara’daki hain terör saldırısı öncesi teröristlerce haince şehit edilen Develili Veteriner Mikail Bozlağan, son yolculuğuna uğurlandı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Şehit Mikail Bozlağan için Develi Merkezi Camii’nde öğle namazına müteakip cenaze törenine katıldı.

Şehit Bozlağan’ın cenaze törenine Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın yanı sıra şehit Bozlağan’ın ailesi ve yakınları, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Gümen, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Garnizon Komutanı Hv. Tuğgeneral Haldun Taşan, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Ayşe Böhürler, Şaban Çopuroğlu, Murat Cahit Cıngı ve S. Bayar Özsoy, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, MHP Kayseri İl Başkanı Seyit Demirezen, ilçe belediye başkanları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehit Bozlağan’ın naaşı tekbirlerle ve dualarla omuzlarda taşınarak, Develi Avlağa Mezarlığı’na defnedildi. Cenaze namazının ardından Başkan Büyükkılıç, evli, 1 çocuk babası olan şehidin ailesine baş sağlığı dileyerek, taziyelerini iletti.

Büyükkılıç, “Terörü bir kez daha lanetliyoruz. Şehidimize Allah’tan rahmet, ailesi, sevenleri ve tüm milletimize başsağlığı diliyorum” dedi.