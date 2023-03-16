Aydın’ın Germencik ilçesinde bir kamyonun tren yoluna devrilmesi sonucu meydana gelen kazada kamyon sürücüsü hayatını kaybetti.

Olay, Ortaklar Mahallesi’nde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgede seyir halinde olan kamyon sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek metrelerce yükseklikten tren yoluna düştü. Devrilen kamyonun içerisinde sıkışan sürücü ağır yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sürücüyü araçtan çıkarttı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan gerekli olay yeri inceleme çalışmalarının ardından sürücünün cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. Kaza anında bölgeden herhangi bir trenin geçmemesi ise büyük bir faciayı önledi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.