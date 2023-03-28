Afyonkarahisar’da kontrolden çıkarak yol kenarındaki refüje devrilen motosiklette iki kişi yaralandı.

Kaza, İhsaniye ilçesi Döğer beldesine bağlı Sarıcaova köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.E.A.’nın (21) kullandığı 33 AOA 096 motosiklet seyir halindeyken sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepte ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sürücü M.E.A., ile birlikte yanında bulunan B.G.(21) yaralandı. Yaralılar geçen sürücülerin haber vermesi ile olay yerine gelen 112 Acil servis ambulansı ile hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirilirken, olayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı.