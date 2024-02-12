Tahmini Okuma Süresi: dakika

Leyla Atakan’ın hayatını konu alan ‘Leyla Hanım’ belgesel filminde Feridun Özbay’ı canlandıran Devrim Nas gala sonrası yaptığı açıklamada, “Filmde yer aldığım için mutlu ve gururluyum” dedi KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesinin öncülüğüyle Türkiye’nin tek dereceli seçim sistemiyle seçilen ilk kadın belediye başkanı unvanına sahip Leyla Atakan’ın hayatını konu alan ‘Leyla Hanım’ belgesel filmi gala programını gerçekleştirdi. Gala, geniş katılımla geçtiğimiz akşam Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde yapıldı.

“LEYLA HANIM SEMBOL İSİM”

Filmde Belediye Meclis Üyesi Feridun Özbay’ı canlandıran Devrim Nas gala sonrası yaptığı açıklamada, “Leyla Hanım filminin İzmit’te seyirciyle buluşması bizim için çok önemliydi. Hala nabzım hızlı bir şekilde atıyor çünkü ailelerle tanışmak esas can alıcı noktaydı. Bu ailelerle karşılaşmak çok önemli. Bu oyuncunun üzerine büyük bir sorumluluk yüklüyor. Umarım onları beyaz perdede layıkıyla canlandırmışızdır. Gösterdikleri teveccüh ve tevazu da başarılı olduğumuzu gösteriyor. O açıdan da çok mutlu ve gururluyum. Sembol isim Leyla Hanım üzerinden de temiz siyaset, halkı düşünen siyasetin geçerli olacağı güzel günlere doğru bir projeksiyon göstermesini diliyorum filmin” dedi.