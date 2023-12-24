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Bursa'da bir grup sendika ve sivil toplum kuruluşu, devrim şehidi Kubilay'ın Menemen'de katledilişinin 93. yıl dönümünü, mezun olduğu okul olan Çelebi Mehmet Lisesi'nin yıkıntısı üzerinde törenle andı.BURSA (İGFA) - Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Bursa Şubesi, Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Bursa İl Başkanlığı, Eğitim-İş Sendikası ve 29 Ekim Kadınları Derneğinin birlikte düzenlediği, Devrim Şehidimiz Kubilay’ın Menemen'de katledilişinin 93. yıldönümünde "KARANLIĞIN KARŞISINDA KUBİLAY GİBİ HAZIRIZ" anma töreni Kubilay'ın mezun olduğu Muallim Mektebi (Çelebi Mehmet Lisesi'nin) yıkıntısı üzerinde gerçekleştirildi.

Törende konuşma yapan Birleşik Kamu-iş İl Başkanı Özkan Rona, "Bugün Derviş Mehmetlerin torunları, Şeyh Saitlerin isimlerini Cumhuriyetin kentlerinde meydanlara verse bile, okulları medreseye çeviren, okullarımızı tarikatların mürit toplama alanına dönüştüren protokoller yapsa da, Cumhuriyet Devrimlerine Meclisten hatta bakan koltuğundan meydan okusa da; Derviş Mehmetlerin olduğu her yerde Kubilaylar da vardır." dedi.

ADD Genel Başkan Başdanışmanı Lütfü Kırayoğlu ise, Kubilay’ın okuduğu muallim mektebinde bir anlamda onun okul arkadaşı olmaktan gurur duyduğunu belirterek, "Cumhuriyetin simgelerinin bir bir yok edilmeye çalışıldığı dönemde Kubilay’ın okuduğu okul Çelebi Mehmet Lisesi'nin 1Şubat 1933 tarihindeki gerici ayaklanma nın yıldönümü olan 1 Şubat 2020 tarihinde yıkılmasının tesadüf olmadığını, ancak Cumhuriyet düşmanlarının ne yaparlarsa yapsınlar Kubilayların, Mustafa Kemallerin sonsuza kadar yaşayacağını" ifade etti.

ADD Genel Başkan Başdanışmanı Gürhan Akdoğan ise, 2020 yılında deprem dayanıksızlığı gerekçe gösterilerek sonradan yapılan ek bina ile birlikte tarihi binası da yıkılan Kubilay’ın okulunun aradan geçen 3 yıllık sürede tek bir çivi çakılmadığını ifade ederek, "Yakın zamanda ihalesinin yapılacağı söylenen okulun yeniden yapılma sürecinde Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden binanın aslına uygun olarak, Kubilay anıtının ve anısının olduğu saygın bir alanının olması talebimizi yineledik ve takipçisi olacağımızı bildirdik. Bunun takipçisi olacağız" dedi.