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Ülke genelinde 22 Ocak'ta başlayan 2023-2024 eğitim öğretim döneminin yarıyıl tatilinde süre değişikliği söz konusu değil. Okullarda ikinci dönem için ders başı 5 Şubat'ta yapılacak.ANKARA (İGFA) - Yarıyıl tatilinin 1 aya uzatıldığı iddialarına açıklama İletişim Başkanlığı'ndan geldi.

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından hazırlanan bültene göre, yarıyıl tatiliyle ilgili süresinde değişiklik olmadığı ifade edildi.

Bazı sosyal medya hesaplarındaki "15 günlük sömestir tatili 1 aya uzatıldı" iddiasının doğru olmadığı kaydedilen bültende, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 7 Temmuz 2023'te yayımladığı "çalışma takvimi" konulu genelgeye göre, 2023-2024 eğitim öğretim döneminin yarıyıl tatili süresinde değişiklik bulunmadığı, 22 Ocak'ta başlayan yarıyıl tatilinin 2 Şubat'ta sona ereceği kaydedildi.