ÖSYM takvimine göre 2023-DGS cevap kağıtları ve aday cevapları erişime açıldı.ANKARA (İFGA) - Dikey Geçiş Sınavı (2023-DGS) sonuçları erişime açıldı.

ÖSYM'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 16 Temmuz 2023 tarihinde uygulanan adaylarının 2023-DGS cevap kâğıtlarının görüntüleri ve cevap kâğıtlarına yapmış oldukları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunması sonucu elde edilen aday cevapları ile soruların doğru cevapları ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 10 gün süreyle erişime açıldı.

Adaylar, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile siteye giriş yapıp ilgili sınavı ve “Cevap Kâğıdı Görüntüleme”ekranını seçerek sınavda kullandıkları cevap kâğıdı görüntüsünü, işaretlemelerini, işaretlemelerinin optik okuyucularla okunması sonucu elde edilen cevaplarını ve doğru cevapları görebilecekler.